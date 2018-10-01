Футуризм и антиутопия на показе Balenciaga - ФОТО

Демна Гвасалия не без помощи американского художника и мастера 3D-анимации Джоя Рафмана создал для показа туннель, напоминающий не то футуристичный мир технологий в духе "бегущий по лезвию", не то портал в другие миры из скандинавской мифологии Биврест.

Как сообщает Lady.Day.Az, из "врат будущего" появлялись модели, в образах вполне соответствующих XXI веку: платья, костюмы, плащи. Единственное, что проводило эту тонкую грань между будущим и настоящим, была форма: оригинально подернутые плечики, приглушенные цвета неона, длинные рукава. Но в остальном это во всех смыслах знакомая и приятная нам Balenciaga, больше старающаяся подчеркнуть красоту дизайна, нежели чем красоту человека.

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