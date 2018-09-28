Новая коллекция Paco Rabanne - ФОТО

Вот уже добрых пять лет Жульен Доссена стоит у руля испанского Дома Paco Rabanne, и все эти годы дизайнер находится в поисках самого авангардного принта. И делает в этом успехи.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, в этом сезоне помимо традиционной для бренда кольчуги он представил целый букет весеннего узора - от рисунка буты до классических цветочных паттернов. В итоге получилось переплетение всех частей света: кто-то увидел восточные мотивы (золотой пояс, состоящий из монет и цепей), кто-то - азиатские (скульптурные гэты), индийские (запринтованное платье с разрезом, напоминающее сари) и даже западные (в основном из Средневековья, времен эпохи Возрождения).

Кольчуга в этот раз представляла из себя череду золотых колец, сплетенных так, что образовывались безрукавный топ и юбка. Еще одним примером ключевой единицы бренда стала кольчуга-платье, созданная из разноразмерных серебряных колец.

Детали, к которым с таким вниманием подошел кутюрье, включали в себя гипюр, перфорацию и глубокие разрезы. Важную роль в новой коллекции сыграл блеск: он появился благодаря не только металлическим сплетениям кольчуги, но и тканям ламе и многоярусным ожерельям.

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