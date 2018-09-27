27 сентября 2018

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Какие 8 вещей в женщине сводят мужское подсознание с ума
Одежда для миллениалов - Презентован новый отечественный бренд Najiba Design <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Одежда для миллениалов - Презентован новый отечественный бренд Najiba Design - ФОТО
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27 сентября 2018 20:00

Одежда для миллениалов - Презентован новый отечественный бренд Najiba Design - ФОТО

Пока модные показы кочевали из Милана в Париж, в Баку прошла презентация нового отечественного бренда Najiba Design.

Lady.Day.Az, посетившая показ коллекции осень-зима 2018/2019 этого бренда, с гордостью заявляет, что данный показ стал еще одним ярким событием в мире моды нашей страны и дает большие надежды на развитие этой сферы.

Свою первую коллекцию Наджиба посвятила женщинам, живущим сегодняшним днем. Представленные преимущественно в стиле бохо одежда и аксессуары, по замыслу дизайнера отражают свободный дух проживающих яркую жизнь женщин.

Наджиба, как и другие мировые дизайнеры, создала одежду для миллениалов, избавив женщин от каблуков, узкого кроя и приталенных силуэтов. Теперь девушка, оставаясь женственной в платьях теплых оттенков и ярких аксессуарах, не стеснена в движении.

Молодой дизайнер-модельер Наджиба Исмаилова является основателем школы моды "ModArt Fashion school", где ведет уроки дизайна одежды, иллюстрации и шитья, и на презентации своего бренда дала площадку и для своих студентов, которые представили свои капсульные коллекции.

Н. Гасымова

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