Выбираем свитер - 5 трендовых фасонов на первые холода - ФОТО

Свитер должен быть не только теплым и удобным, но также стильным и модным. Lady.Day.Az со ссылкой на Edinstvennaya.ua представляет 5 моделей, которые соответствуют всем критериям!

Свитер в клетку

Трендовый клетчатый принт, украсивший осенью 2018 пальто, жакеты и юбки, также переместился на другие элементы женского гардероба. В том числе и свитера, которые благодаря ему стали стильными и элегантными.

Свитер крупной вязки

Оверсайз все еще в тренде. Поэтому можешь смело выбирать осенью 2018 объемный свитер крупной вязки. Эффектнее всего это сочетание смотрится в ярких цветах. Ведь так хочется добавить немного красок в осенние пасмурные дни.

Укороченный свитер

Актуальные ныне тенденции 1990-х диктуют заправлять свитер в джинсы и юбки, как это делали в ту модную эпоху. Альтернатива такому трюку - просто укороченный широкий свитер, словно обрезанный ножницами. Он прекрасно дополнит джинсы и брюки с высокой талией.

Свитер с воротником-стойкой

Осенью 2018 также актуальны такой универсальный вид свитера, как джемпер из тонкой пряжи, образующей узор в рубчик. Такие джемперы могут быть не только с традиционным V-образным вырезом, но и небольшим воротником-стойкой.

Жаккардовый свитер

Самым ярким трендом сезона можно назвать жаккардовый узор, свойственный коврам и дорожкам, украшающим интерьеры. Такие свитера тоже носили в 1990-е и вот они снова в моде. Их также могут украшать вышивка и металлизированные нити.

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