21 сентября 2018

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Женщины-воины на показе Max Mara <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

16:03

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Женщины-воины на показе Max Mara - ФОТО
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Мода

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Каким был показ Prada на Неделе моды в Милане - ФОТО

21 сентября 2018 16:03

Женщины-воины на показе Max Mara - ФОТО

На миланской Неделе моды прошел один из самых долгожданных итальянских показов сезона - коллекцию весна-лето 2019 представил бренд Max Mara. Тема активизма в сочетании с мягкостью, сила + уверенность, громкого социального заявления и бесподобного стиля - комбинации, которые прослеживаются на протяжении всей истории бренда. На этот раз основной темой коллекции стала греческая мифология в ее новом прочтении, а главными героинями миланского шоу - супермодели Джоан Смоллс, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кайя Гербер и Карен Элсон, которые сменили на подиуме несколько образов женщин-воинов.

Как сообщает Lady.Day.Az, Max Mara являются одной из самых коммерчески успешных марок - по последним данным, ежегодный доход модного бренда составляет 1,2 миллиарда евро. При этом модный Дом не создает никаких хайповых вещей - ни огромных кроссовок, ни усеянных логотипами платьев, ни пластиковых туфель и прочего. Его эстетика построена на том, чтобы каждая женщина чувствовала себя самой собой, а в дополнение к этому еще и роскошно. При этом итальянский бренд не останавливается на одной лишь классике, стараясь расширить ее границы до новых фасонов и цветов. 

  

  

  

  

  

  

  

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