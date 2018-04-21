4 ошибки, которые вы совершаете в офисе каждый день

1) Постоянно проверяете почту. Мультитаскинг в данном случае не работает: необходимо выделять конкретное время, которое вы посвящаете ответам на рабочие письма, - в противном случае ваша продуктивность окажется близкой к нулю.

2) Не расстаетесь с телефоном - он всегда лежит у вас на столе. Поверьте: даже беззвучный режим не спасет вас от соблазна хотя бы на пару минут зайти в Instagram или начать переписываться с подругой.

3) Ждете полудня, чтобы сделать перерыв. Зачем? Исследования показывают: чем больше времени прошло с начала рабочего дня - тем менее эффективен отдых. Так что не бойтесь слишком рано устроить себе небольшую разгрузку: это пойдет исключительно во благо.

4) Начинаете с самых простых задач. Нет, нет и еще раз нет! Прислушайтесь к Марку Твену: "Съешьте с утра лягушку и будьте уверены: остаток дня будет чудесным - все худшее уже позади". "Лягушки" - это, быть может, и не самые сложные, но тем не менее раздражающие задачи. Так что стиснув зубы, выполняйте их в первую очередь.

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