28 июля 2025

28 июля 2025 11:37

Девушку уволили с новой работы в первый день из-за неуместного наряда

Британская блогерша Каришма (фамилия неизвестна), более известная по никнейму @karishmua, пришла в офис и была уволена через час после начала рабочего дня из-за наряда.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на ее странице в Instagram, насчитывающей 303 тысячи подписчиков.

В размещенном видео инфлюэнсерша рассказала, что устроилась на новую работу. Однако, по словам девушки, в первый день ее уволила сотрудница отдела кадров. Каришма предположила, что поводом для этого стал ее внешний вид. На опубликованных кадрах видно, что девушка была одета в укороченный вязаный свитер и мини-юбку с высоким разрезом.

Ролик блогерши стал вирусным, набрав 5,2 миллиона просмотров и 32 тысячи лайков. Многие зрители согласились с решением коллеги. "В этом вопросе я согласен с отделом кадров", "Неуместно и непрофессионально", "Независимо от того, являетесь ли вы внештатным сотрудником или нет, работодатель имеют юрисдикцию в отношении дресс-кода для всех людей, которые ходят в офис", "Они имеют право потребовать, чтобы вы приходили на работу в костюме", - обсуждали они.


Просмотров: 53

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 2 968
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 8 110
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 3 109
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 3 320
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 4 380
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 4 190
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 629
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 2 982
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 3 369
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 5 300
Ирина Шейк постарела? - ФОТО