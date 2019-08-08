3 слова-паразита, которые успешные люди не используют

Мы можем и не сознавать, что ежедневно употребляем в речи эти слова. А, между прочим, они очень негативно влияют на наше общение с окружающими.

Вот 3 слова-паразита, на которые нужно обратить особое внимание:

1. "Но..."

"Но" - это маленькое, противное слово. Чаще всего мы даже не сознаем, насколько сильно это слово ограничивает нас.

Это слово обычно означает следующее: "Не обращай внимание на все хорошее, что было сказано прежде. Вот сейчас ты узнаешь правду".

Но люди не всегда хотят слышать вашу правду. Особенно это актуально в том случае, если за словом "но" следует его "близкий друг" - фраза "если бы".

2. "Я попытаюсь"

Слово "попытаться" - это еще одно маленькое, противное слово, которое мы часто употребляем в своей речи. Именно в ответ на это слово люди часто закатывают глаза. Например:

"Я попытаюсь подготовить доклад для тебя к завтрашнему дню".

"Я попытаюсь добраться туда к полудню".

"Я попытаюсь выделить время для встречи".

Слово "пытаться" обычно означает следующее: я услышал твою просьбу, однако сейчас она для меня не является приоритетом. Именно поэтому не могу ее выполнить и не хочу сказать тебе об этом прямо.

Это слово не ускользает от внимания людей с хорошо развитыми интуицией и эмоциональным интеллектом. Когда они слышат это слово, то знают, что оно подразумевает. Они видят вас насквозь и понимают, что вы с ними не искренни.

Слово "пытаться" является причиной возникновения сомнений в себе и окружающих людях. Как следствие, все понимают, что на вас попросту нельзя положиться.

Замените фразу "Я попытаюсь" простыми словами - "Я это сделаю".

Как однажды сказал мудрый мастер Йода: "Просто делай или не делай, не надо пытаться".

3. "Я не могу..."

Фразу "Я не могу" - фактически означает "Я этого не буду делать".

"Не могу" означает, что вы не прилагаете усилий. Если по какой-то причине (отсутствие нужных навыков, недостаток ресурсов и прочее), вы действительно не можете чего-то сделать, все равно не произносите эту фразу. Предложите альтернативное решение. Действуйте с позиции того, что вы способны сделать.

Да, большинство из нас не осознает, что употребляет в речи эти маленькие слова-паразиты. Они появляются в речи неосознанно. Главное - суметь остановить себя в тот момент, когда вы намереваетесь произнести одно из этих слов. Используйте эту тактику до тех пор, пока приучите разум более не подкидывать вам этих слов.

Н. Гасымова

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