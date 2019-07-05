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Джиджи Хадид стала лицом нового аромата от Michael Kors - ФОТО
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20 вариантов маникюра для отпуска - ФОТО

5 июля 2019 11:50

Джиджи Хадид стала лицом нового аромата от Michael Kors - ФОТО

Michael Kors представляет новую рекламную кампанию, посвященную аромату Wonderlust. Лицом аромата стала модель Джиджи Хадид, а за объектив встал известный дуэт фотографов Инез и Винод.

Как сообщает Lady.Day.Az, рекламную кампанию снимали на островах Теркс и Кайкос - да, новый аромат точно стоит взять с собой в отпуск. Звучание получилось восточным, но не тяжелым, а очень теплым и женственным. В списке нот - миндальное молоко, розовый перец, бергамот, жасмин, сандал, сицилийский мандарин.

Н. Гасымова

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