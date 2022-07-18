Альтернатива запеканке: рецепт творожно-ягодного крамбла на завтрак

Кисло-сладкий ягодный слой, идеально сочетающийся с нежнейшей творожной массой и хрустящей песочной крошкой. С таким изысканным завтраком, утро может быть не просто хорошим, оно может быть великолепным!

Если вы думаете, что британская кухня не может быть утонченной, то вы сильно ошибаетесь! Мы готовы поделиться с вами невероятным рецептом пирога со слегка витиеватым названием, который однозначно попадет в вашу семейную кулинарную книгу.

Крамбл - это классический английский десерт, неприлично вкусный и простой в приготовлении. Так, кисло-сладкий ягодный слой, идеально сочетается с нежнейшей творожной массой и хрустящей песочной крошкой. С таким изысканным завтраком вы ощутите себя истинным аристократом!

Ингредиенты:

Творог 9% - 700 г

Сахарный песок - 100-150 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Мука пшеничная - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Сахарный песок - 70 г

Ягоды - 250 г

Крахмал - 1 ст. л.

Гранола - 50 г (по желанию)

Кулинарный блогер Лиза Ковалева поделилась с редакцией рецептом потрясающего английского десерта, легкого во все смыслах. Основной изюминкой этого незатейливого блюда служат контрастные сочетания ингредиентов, именно поэтому настоятельно рекомендуем вам дополнить крамбл шариком мороженого или порцией сливок.

Способ приготовления:

Подготовьте необходимые ингредиенты для их превращения в нежнейший крамбл на завтрак!

Разбейте и тщательно вбейте куриные яйца в творог.

В получившуюся массу добавьте сахар по вкусу. Затем - все ингредиенты перебейте блендером до получения однородной субстанции.

Обильно смажьте форму для запекания сливочным маслом.

Поместите готовую творожную массу в форму. Не забудьте равномерно распределить смесь.

В отдельной емкости смешайте сахарный песок, крахмал и ягоды, можете использовать как замороженные, так и свежие. Затем - добавьте ингредиенты в творог, тщательно перемешав. Также вы можете выложить ягоды отдельным слоем, крамбл будет сочнее.

Далее - в глубокой миске перетрите сливочное масло с сахарным песком. У вас должна получиться песочная крошка. Она же будет последним слоем, который необходимо засыпать по форме.

При наличии гранолы добавьте ее сверху для получения хрустящей корочки.

Форму с заготовкой поместите на 25-30 минут в разогретую до 1800C духовку.

После выпекания масса будет очень нежная, не спешите подавать блюдо на завтрак к столу, дайте ему полностью остыть.

Наш творожно-ягодный крамбл готов!

Аппетитного завтрака и хорошего настроения на целый день!

Woman.ru