Паровая диета — здоровый способ похудеть на всю жизнь

Главный принцип паровой диеты гласит - пища, приготовленная на пару, без добавления масла, без обжаривания и без копчения, считается диетической и способствует похудению. В чем особенности диеты на пару? И как долго ее можно придерживаться?

Паровая диета: готовь на пару и "не парься"!

Паровая диета имеет огромное количество плюсов, и это единственная диета, которая не может нанести вред здоровью, ведь в ней нет ограничений по употреблению пищи, есть только ограничения по ее приготовлению. Поэтому рацион паровой диеты можно считать сбалансированным, и придерживаться ее можно неограниченный период времени. Основные преимущества этой диеты очевидны:

Есть можно мясо, птицу, рыбу, овощи, крупы, фрукты и даже постные блюда из теста.

Готовить в пароварке легко, удобно и быстро. Ваше блюдо не может пригореть или перевариться, не нужно постоянно стоять над плитой.

Блюда можно готовить одновременно, например, мясо на нижнем уровне, гарнир на верхнем.

Полное отсутствие жира или масла при приготовлении - гарантия того, что еда получается легкая и диетическая.

В пароварке пища лучше сохраняет свои полезные вещества. Поэтому паровая диета благоприятно сказывается на работе внутренних органов и систем.

Из-за сохранения большинства витаминов и минералов в пище во время готовки, пища получается более здоровой и полезной - это способствует не только похудению, но и омоложению: заметно улучшается качество кожи, волос, ногтей.

На паровой диете можно терять до 1,5-2 кг лишнего веса в неделю.

Паровая диета хоть и обещает определенную потерю веса, отнюдь не обещает, что она будет стремительной и сенсационной. Однако эффект похудения на паровой диете можно усилить, выполняя следующие правила:

Соблюдайте принцип раздельного питания. Рыбу и мясо ешьте без углеводного гарнира, за исключением листовых салатов. Интервал между потреблением углеводной пищи и белковой должен составлять не менее 4 часов.

Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. А вот на прием пищи в течение дня особых ограничений нет - можно есть так часто, как хочется.

Рис, гречку и другие крупы лучше готовить без соли, а со специями или соевым соусом.

Если вы не можете жить без сладкого, то вполне можете заменить привычные шоколадки и эклеры на паровые десерты - например, яблоки или груши, запеченные с медом и орехами.

Меню паровой диеты и особенности приготовления

Есть много рецептов для готовки в пароварке. Основное правило - тщательно подходите к выбору продуктов. Овощи должны быть цельными и крепкими, переспелые брать не нужно, так как они разварятся, потеряют вкус и внешний вид. Продукты не нужно резать мелко перед тем, как отправить их в пароварку, иначе в процессе готовки они могут превратиться в кашу. Обязательно соблюдайте тепловой режим и не нарушайте время для приготовления определенных блюд, иначе они потеряют свои вкусные и полезные свойства.

Для примера меню паровой диеты может быть таким:

На завтрак: овсяная каша на пару. Возьмите 100 грамм хлопьев овсяных, 100 грамм кукурузы мороженной, добавьте 100 мл. воды и 200 мл. молока, предварительно разделите молоко на две равные части. Первую часть молока и воды добавить в смесь из овсянки и кукурузы, добавить соль по вкусу.Перемешать, готовить в пароварке 30 минут.Когда каша будет почти готова долить оставшиеся 100 мл. молока.

На обед: овощное рагу и суп-пюре. Для рагу возьмите помидор, пару картофелин, морковь, свеклу, капусту четверть от кочана, одну луковицу. Нарезать картофель кубиками, морковку натереть на терке, свеклу и капусту нашинковать, лук порезать колечками. Добавить соль и приправы, положить в емкость, закрыть фольгой и готовить в пароварке 50 минут. Для супа пюре нужна тыква -500 грамм, один картофель, отваренный заранее литр куриного бульона, сметана 2 ложки. Картошку почистить и порезать, так же и тыкву, опустить в пароварку, готовить 25 минут. Куриный бульон подогретый вливать помешивая картофель и тыкву, пока не получится пюре. Добавить соль, специи по вкусу и сметану.

На ужин: куриная грудка на пару с овощами. Возьмите 300 грамм куриных грудок, три луковицы, две моркови, репу, цветную капусту, стебель сельдерея. Порежьте овощи тонкими ломтиками, кроме сельдерея, который нарежьте кубиками. Грудки также порезать кусочками, выложить слоями грудки и овощи в емкость, посолить поперчить по вкусу.Залейте водой 250 мл., добавьте соевый соус 1 столовую ложку, и чайную ложку растительного масла, но можете обойтись и без него. Поставьте в пароварку на час.

Паровая диета - это не столько временная мера для похудения, сколько возможность питаться здоровой пищей постоянно. И при этом - постоянно и с легкостью поддерживая стройную форму. Поняв однажды, что блюда на пару могут быть ничуть не хуже по вкусу, чем блюда привычного рациона, но зато намного полезнее, вы без труда и срывов сможете полностью изменить свой стиль питания.

Woman.ru