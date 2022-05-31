Паровая диета — здоровый способ похудеть на всю жизнь

Главный принцип паровой диеты гласит - пища, приготовленная на пару, без добавления масла, без обжаривания и без копчения, считается диетической и способствует похудению. В чем особенности диеты на пару? И как долго ее можно придерживаться?
Паровая диета: готовь на пару и "не парься"!
Паровая диета имеет огромное количество плюсов, и это единственная диета, которая не может нанести вред здоровью, ведь в ней нет ограничений по употреблению пищи, есть только ограничения по ее приготовлению. Поэтому рацион паровой диеты можно считать сбалансированным, и придерживаться ее можно неограниченный период времени. Основные преимущества этой диеты очевидны:
- Есть можно мясо, птицу, рыбу, овощи, крупы, фрукты и даже постные блюда из теста.
- Готовить в пароварке легко, удобно и быстро. Ваше блюдо не может пригореть или перевариться, не нужно постоянно стоять над плитой.
- Блюда можно готовить одновременно, например, мясо на нижнем уровне, гарнир на верхнем.
- Полное отсутствие жира или масла при приготовлении - гарантия того, что еда получается легкая и диетическая.
- В пароварке пища лучше сохраняет свои полезные вещества. Поэтому паровая диета благоприятно сказывается на работе внутренних органов и систем.
- Из-за сохранения большинства витаминов и минералов в пище во время готовки, пища получается более здоровой и полезной - это способствует не только похудению, но и омоложению: заметно улучшается качество кожи, волос, ногтей.
- На паровой диете можно терять до 1,5-2 кг лишнего веса в неделю.
Паровая диета хоть и обещает определенную потерю веса, отнюдь не обещает, что она будет стремительной и сенсационной. Однако эффект похудения на паровой диете можно усилить, выполняя следующие правила:
- Соблюдайте принцип раздельного питания. Рыбу и мясо ешьте без углеводного гарнира, за исключением листовых салатов. Интервал между потреблением углеводной пищи и белковой должен составлять не менее 4 часов.
- Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. А вот на прием пищи в течение дня особых ограничений нет - можно есть так часто, как хочется.
- Рис, гречку и другие крупы лучше готовить без соли, а со специями или соевым соусом.
- Если вы не можете жить без сладкого, то вполне можете заменить привычные шоколадки и эклеры на паровые десерты - например, яблоки или груши, запеченные с медом и орехами.
Меню паровой диеты и особенности приготовления
Есть много рецептов для готовки в пароварке. Основное правило - тщательно подходите к выбору продуктов. Овощи должны быть цельными и крепкими, переспелые брать не нужно, так как они разварятся, потеряют вкус и внешний вид. Продукты не нужно резать мелко перед тем, как отправить их в пароварку, иначе в процессе готовки они могут превратиться в кашу. Обязательно соблюдайте тепловой режим и не нарушайте время для приготовления определенных блюд, иначе они потеряют свои вкусные и полезные свойства.
Для примера меню паровой диеты может быть таким:
- На завтрак: овсяная каша на пару. Возьмите 100 грамм хлопьев овсяных, 100 грамм кукурузы мороженной, добавьте 100 мл. воды и 200 мл. молока, предварительно разделите молоко на две равные части. Первую часть молока и воды добавить в смесь из овсянки и кукурузы, добавить соль по вкусу.Перемешать, готовить в пароварке 30 минут.Когда каша будет почти готова долить оставшиеся 100 мл. молока.
- На обед: овощное рагу и суп-пюре. Для рагу возьмите помидор, пару картофелин, морковь, свеклу, капусту четверть от кочана, одну луковицу. Нарезать картофель кубиками, морковку натереть на терке, свеклу и капусту нашинковать, лук порезать колечками. Добавить соль и приправы, положить в емкость, закрыть фольгой и готовить в пароварке 50 минут. Для супа пюре нужна тыква -500 грамм, один картофель, отваренный заранее литр куриного бульона, сметана 2 ложки. Картошку почистить и порезать, так же и тыкву, опустить в пароварку, готовить 25 минут. Куриный бульон подогретый вливать помешивая картофель и тыкву, пока не получится пюре. Добавить соль, специи по вкусу и сметану.
- На ужин: куриная грудка на пару с овощами. Возьмите 300 грамм куриных грудок, три луковицы, две моркови, репу, цветную капусту, стебель сельдерея. Порежьте овощи тонкими ломтиками, кроме сельдерея, который нарежьте кубиками. Грудки также порезать кусочками, выложить слоями грудки и овощи в емкость, посолить поперчить по вкусу.Залейте водой 250 мл., добавьте соевый соус 1 столовую ложку, и чайную ложку растительного масла, но можете обойтись и без него. Поставьте в пароварку на час.
Паровая диета - это не столько временная мера для похудения, сколько возможность питаться здоровой пищей постоянно. И при этом - постоянно и с легкостью поддерживая стройную форму. Поняв однажды, что блюда на пару могут быть ничуть не хуже по вкусу, чем блюда привычного рациона, но зато намного полезнее, вы без труда и срывов сможете полностью изменить свой стиль питания.