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Груша каждому: рецепт сочного пирога для всей семьи

Шарлотка уже приелась и хочется кулинарного разнообразия? Рецепт пирога такой простой, что даже груши резать не нужно!

Кулинарный блогер Лиза Ковалева поделилась с редакцией рецептом вкуснейшего пирога, который понравится как взрослым, так и детям. Основной изюминкой этого десерта служат цельные запеченные груши, которые делают десерт не просто вкусным, но и невероятно сочным!

Ингредиенты

  • Сливочное масло - 120 г
  • Сахарный песок - 150 г
  • Куриное яйцо - 2 шт.
  • Пшеничная мука - 160 г
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Куркума - 0,5 ч.л.
  • Груша - 4 шт.
  • Корица молотая - щепотка

Способ приготовления

  • В глубокой миске взбейте сливочное масло вместе с сахарным песком. Масло необходимо использовать только после того, как оно достигнет комнатной температуры. Поэтому советуем заранее достать его из холодильника.
  • В получившуюся смесь добавьте два яйца и перемешайте ингредиенты до появления густой пены.
  • Небольшой лайфхак: для того, чтобы у пирога проявился красивый желтый цвет, добавьте половинку чайной ложки куркумы. И вновь тщательно перемешайте смесь.
  • В отдельной миске смешайте разрыхлитель с просеянной мукой. Затем - постепенно добавляйте сыпучую смесь к тесту, размешивая массу до однородности.
  • Следующий шаг - помойте и очистите груши от кожуры. Груши должны быть спелыми, но достаточно твердыми.
  • Смажьте форму для выпекания сливочным маслом, можете использовать любую, имеющуюся у вас на кухне, однако в видео блогер использует форму для приготовления кекса. Главное - диаметр формы должен быть не больше 20 см. Только при таком условии тесто будет полностью покрывать груши.
  • Дно формы можно присыпать корицей для запаха, если же добавить приправу в тесто, то оно поменяет цвет на кофейный.
  • Далее - выложите тесто в форму, сверху разместите груши.
  • Поместите заготовку на 45-50 минут в заранее разогретую до 1800С духовку. Проверить готовность пирога можно зубочисткой.
  • После того, как пирог будет приготовлен, дайте ему остыть.
  • Разрежьте выпечку на кусочки так, что бы в каждом из них было по половинке груши. Если пирог будет теплым, то советуем нарезать его в форме, чтобы он не раскрошился.
  • Подавать к чаю можно с шариком мороженого.

Пусть ваше семейное чаепитие будет наполнено максимальной душевностью!

Woman.ru


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