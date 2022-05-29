Груша каждому: рецепт сочного пирога для всей семьи

Шарлотка уже приелась и хочется кулинарного разнообразия? Рецепт пирога такой простой, что даже груши резать не нужно!

Кулинарный блогер Лиза Ковалева поделилась с редакцией рецептом вкуснейшего пирога, который понравится как взрослым, так и детям. Основной изюминкой этого десерта служат цельные запеченные груши, которые делают десерт не просто вкусным, но и невероятно сочным!

Ингредиенты

Сливочное масло - 120 г

Сахарный песок - 150 г

Куриное яйцо - 2 шт.

Пшеничная мука - 160 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Куркума - 0,5 ч.л.

Груша - 4 шт.

Корица молотая - щепотка

Способ приготовления

В глубокой миске взбейте сливочное масло вместе с сахарным песком. Масло необходимо использовать только после того, как оно достигнет комнатной температуры. Поэтому советуем заранее достать его из холодильника.

В получившуюся смесь добавьте два яйца и перемешайте ингредиенты до появления густой пены.

Небольшой лайфхак: для того, чтобы у пирога проявился красивый желтый цвет, добавьте половинку чайной ложки куркумы. И вновь тщательно перемешайте смесь.

В отдельной миске смешайте разрыхлитель с просеянной мукой. Затем - постепенно добавляйте сыпучую смесь к тесту, размешивая массу до однородности.

Следующий шаг - помойте и очистите груши от кожуры. Груши должны быть спелыми, но достаточно твердыми.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом, можете использовать любую, имеющуюся у вас на кухне, однако в видео блогер использует форму для приготовления кекса. Главное - диаметр формы должен быть не больше 20 см. Только при таком условии тесто будет полностью покрывать груши.

Дно формы можно присыпать корицей для запаха, если же добавить приправу в тесто, то оно поменяет цвет на кофейный.

Далее - выложите тесто в форму, сверху разместите груши.

Поместите заготовку на 45-50 минут в заранее разогретую до 1800С духовку. Проверить готовность пирога можно зубочисткой.

После того, как пирог будет приготовлен, дайте ему остыть.

Разрежьте выпечку на кусочки так, что бы в каждом из них было по половинке груши. Если пирог будет теплым, то советуем нарезать его в форме, чтобы он не раскрошился.

Подавать к чаю можно с шариком мороженого.

Пусть ваше семейное чаепитие будет наполнено максимальной душевностью!

Woman.ru