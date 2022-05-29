Груша каждому: рецепт сочного пирога для всей семьи

Шарлотка уже приелась и хочется кулинарного разнообразия? Рецепт пирога такой простой, что даже груши резать не нужно!
Кулинарный блогер Лиза Ковалева поделилась с редакцией рецептом вкуснейшего пирога, который понравится как взрослым, так и детям. Основной изюминкой этого десерта служат цельные запеченные груши, которые делают десерт не просто вкусным, но и невероятно сочным!
Ингредиенты
- Сливочное масло - 120 г
- Сахарный песок - 150 г
- Куриное яйцо - 2 шт.
- Пшеничная мука - 160 г
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Куркума - 0,5 ч.л.
- Груша - 4 шт.
- Корица молотая - щепотка
Способ приготовления
- В глубокой миске взбейте сливочное масло вместе с сахарным песком. Масло необходимо использовать только после того, как оно достигнет комнатной температуры. Поэтому советуем заранее достать его из холодильника.
- В получившуюся смесь добавьте два яйца и перемешайте ингредиенты до появления густой пены.
- Небольшой лайфхак: для того, чтобы у пирога проявился красивый желтый цвет, добавьте половинку чайной ложки куркумы. И вновь тщательно перемешайте смесь.
- В отдельной миске смешайте разрыхлитель с просеянной мукой. Затем - постепенно добавляйте сыпучую смесь к тесту, размешивая массу до однородности.
- Следующий шаг - помойте и очистите груши от кожуры. Груши должны быть спелыми, но достаточно твердыми.
- Смажьте форму для выпекания сливочным маслом, можете использовать любую, имеющуюся у вас на кухне, однако в видео блогер использует форму для приготовления кекса. Главное - диаметр формы должен быть не больше 20 см. Только при таком условии тесто будет полностью покрывать груши.
- Дно формы можно присыпать корицей для запаха, если же добавить приправу в тесто, то оно поменяет цвет на кофейный.
- Далее - выложите тесто в форму, сверху разместите груши.
- Поместите заготовку на 45-50 минут в заранее разогретую до 1800С духовку. Проверить готовность пирога можно зубочисткой.
- После того, как пирог будет приготовлен, дайте ему остыть.
- Разрежьте выпечку на кусочки так, что бы в каждом из них было по половинке груши. Если пирог будет теплым, то советуем нарезать его в форме, чтобы он не раскрошился.
- Подавать к чаю можно с шариком мороженого.
Пусть ваше семейное чаепитие будет наполнено максимальной душевностью!