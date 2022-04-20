Азбука морса: как приготовить самый полезный морс

Название напитка "морс" произошло от латинского "mulsa", что переводится как "медовый напиток". Морс не только имеет нежный освежающий вкус, но и обладает целым рядом полезнейших для здоровья свойств.

Морс, приготовленный в домашних условиях, не только не уступает по своим вкусовым качествам магазинному, но и сохраняет значительно больше витаминов и других полезных элементов. Для этого ягоды или фрукты, используемые для морса, сначала отожмите для получения сока в посуде из неокисляемого материала. Отжатую мякоть залейте водой, доведите до кипения, процедите отвар и соедините с отжатым соком. Если морс нужно подсластить, то сахар необходимо добавить при варке отжимков. Мед кипятить не нужно - его можно развести в стакане теплой воды и добавить уже в готовый морс.

Вкусовые качества морса можно дополнить соком лимона или цедрой лимона, а также листиками мяты. Помимо этого морс можно приготовить без кипячения, соединив отжатые фрукты и ягоды с кипяченой водой и подсластителем.

Рецепты витаминных морсов

Клюквенный морс.

Ингредиенты: 1 стакан клюквы, 1,5 л воды, сахар.

Приготовление: переберите клюкву, промойте, воду доведите до кипения, опустите в нее ягоды, разомните ягоды ложкой, прокипятите в течение 5-10 минут. Выловите ягоды, протрите через сито, процедите сок в кастрюлю. Доведите морс до кипения, добавьте сахар или мед по вкусу, настаивайте 2 часа, подавайте охлажденным.

Брусничный морс.

Ингредиенты: 1 стакан замороженной или свежей брусники, 2-3 листика мяты, 1,5 л воды, сахар по вкусу.

Приготовление: промойте бруснику, переберите, выложите в емкость, залейте кипятком, перемешайте, добавьте сахар, листья мяты. Закройте крышкой, закутайте емкость полотенцем, оставьте на 3-4 часа, процедите сквозь ситечко, разомните ложкой, чтобы выдавить мякоть, перелейте в графин.

Брусничный морс с ванилью и корицей.

Ингредиенты: 500 г брусники, 200 г сахара, 2-3 л воды, щепотка ванили, щепотка корицы.

Приготовление: пропустите бруснику через мясорубку, выдавите сок из ягод, переложите отжатую бруснику в кастрюлю, залейте водой, варите полчаса. Процедите, положите в чистый отвар сахар, влейте сок, добавьте ваниль, корицу, кипятите не более 2 минут, охладите.

Морс из смородины.

Ингредиенты: 1,5 стакана красной, черной или белой смородины, 1 стакан сахара, 1 л воды.

Приготовление: разомните ягоды, отожмите сок, добавьте немного кипяченной воды, процедите через марлю, залейте выжимки водой, вскипятите, добавьте сахар, сок.

Морс из смородины с вишней.

Ингредиенты: 250 г вишни, 200 г красной смородины, 200 г белой смородины, 350 г сахара.

Приготовление: переберите ягоды, промойте, достаньте косточки из вишни, раздавите ягоды толкушкой, отожмите сок через марлю. Жмых залейте водой, доведите до кипения, добавьте сахар, варите 4-5 минут на медленном огне. Снимите кастрюлю с плиты, процедите морс, охладите, добавьте сок от ягод, перемешайте.

Морс из замороженных ягод.

Ингредиенты: 100 г замороженной черной смородины, 2 замороженные клубники, 2 ст.л. замороженной брусники, сахар.

Приготовление: промойте ягоды, выложите в емкость, залейте кипятком так, чтобы покрыть ягоды, перемешайте, чтобы ягоды оттаяли, долейте кипяток, добавьте сахар, закройте крышкой, закутайте полотенцем. Настаивайте 3 часа, подавите ягоды толкушкой, процедите, ложкой выжмите мякоть. Подавайте охлажденным.

Теплый морс - замечательный напиток в случае простудных заболеваний, а холодный - прекрасно утоляет жажду в жаркое время года. При подаче морс можно украсить дольками апельсина или лимона, добавить в него свежие фрукты или ягоды.

Woman.ru