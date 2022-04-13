Овощи в мультиварке: самые полезные рецепты на пару

Мультиварка - бесспорно, крайне удачное приобретение для тех, кто бережет свое здоровье, являясь поклонником легкого диетического питания, а также для тех, кто решил уменьшить калорийность своего ежедневного рациона ради похудения. Пожалуй, наиболее здоровое и диетическое блюдо, которое можно приготовить в мультиварке - это овощи на пару.

Как приготовить овощи в мультиварке на пару?

Приготовление овощей в мультиварке на пару - это не просто диетическая опция. Такие овощи не только лучше сохраняют свои вкусовые качества и яркий цвет, но и целый ряд полезных веществ, которые при варке, тушении и тем более жарке, увы, уничтожаются. Для приготовления в мультиварке подойдут как свежие овощи, так и замороженные, причем, в последнем случае их даже необязательно размораживать, достаточно лишь немного увеличить общее время приготовления.

Овощи в мультиварке на пару - рецепты



Овощи в мультиварке на пару для винегрета.

Ингредиенты: морковь, картофель, свекла.

Приготовление: все овощи промойте, выложите в контейнер для приготовления на пару, налейте в чашу воду, готовьте на режиме "варка на пару" 20 минут, достаньте картофель и морковь, свеклу поставьте еще на 20 минут.

Овощи в мультиварке на пару - ассорти.

Ингредиенты: кабачки, тыква, цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль, морковь, зеленый горошек, лук порей, корень сельдерея, соль, перец, специи.

Приготовление: все овощи очистите и нарежьте, выложите в форму для варки на пару, посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу. Влейте в чашу мультиварки воду. Включите режим "варка на пару" на 20-30 минут. При подаче на стол посыпьте овощи свежей зеленью, сбрызните оливковым маслом, подайте сметану.

Овощи в мультиварке на пару с рыбой и грибами.

Ингредиенты: 1 рыбное филе, смесь замороженных овощей, 200г консервированных шампиньонов, 2ст.л. сметаны 15% жирности, соль, специи.

Приготовление: промойте филе, разрежьте на средние куски, посолите, поперчите. Разморозьте овощи, выложите в форму для варки на пару. Слейте сок с шампиньонов, переложите их в миску. Заправьте сметаной, перемешайте, выложите к овощам. Сверху выложите кусочки рыбы. Добавьте травы и специи, закройте форму, готовьте в режиме "варка на пару" полчаса.

Овощи на пару в мультиварке с куриным филе.

Ингредиенты: 1 пачка замороженных овощей, соль, перец, оливковое масло, 300г куриного филе.

Приготовление: выложите овощи в форму для варки на пару. Куриное филе тонко нарежьте, отбейте, выложите вместе с овощами, посолите, поперчите, добавьте специи. На дно мультиварки налейте воду, включите режим "варка на пару" на 20 минут. При подаче сбрызните овощи оливковым маслом.

Если гарнир из овощей на пару в мультиварке покажется вам недостаточно сочным, сбрызните его лимонным соком или заправкой из оливкового масла, подайте к овощам сметану или другой соус по вкусу.

Woman.ru