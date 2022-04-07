Вред и польза кофе для здоровья и красоты



Дискуссии о вреде и пользе кофе ведутся с тех самых времен, как он вошел в рацион человека. Арабские купцы обнаружили его зерна в Эфиопии еще в 14 веке и оценили его тонизирующие и стимулирующие свойства.

Многочисленные исследования говорят нам о вреде и пользе кофе. К ним обращены взоры врачей и косметологов, ведь сегодня человек стремится быть не только здоровым, но и красивым. А от любимой привычки- чашечки ароматного кофе по утрам, отказаться готов не каждый.

Полезные свойства кофе для здоровья

Кофеин, содержащийся в кофе, является стимулирующим веществом, ускоряет кровообращения в коре головного мозга, повышает работоспособность, концентрацию внимания, скорость реакции и физическую выносливость, а также улучшает настроение. Кофе, как и шоколад, отвечают за выработку гормона радости (серотонина), поэтому этот напиток может быть хорошим средством от депрессии. Если говорить о пользе и вреде кофе, то, конечно, врачи настаивают на том, что этим напитком нельзя злоупотреблять, чтобы не нанести вред здоровью.

Считается, что для организма вреден не сам кофе, а содержащийся в нем кофеин. Но не все знают, что в кофе также содержится еще 30 нужных человеку органических кислот. Например, для получения четверти, необходимой нормы в день, витамина P, достаточно выпить одну чашку кофе. Так же учеными доказано, что кофе благотворно влияет на центральную-нервную систему организма, повышает работоспособность, скорость и эффективность выполнения задач. Ведь кофе стимулирует приток крови к головному мозгу, из-за чего продуктивность работы мозга человека увеличивается почти на 10%. Так же научное сообщество в ходе исследований о вредных и полезных свойствах кофе выявило, что этот напиток активизирует работу кишечника, и может являться легким слабительным средством, для людей со сложным усваиванием пищи.

Многочисленные исследования говорят нам о вреде и пользе кофе. К ним обращены взоры врачей и косметологов, ведь сегодня человек стремится быть не только здоровым, но и красивым. А от любимой привычки- чашечки ароматного кофе по утрам, отказаться готов не каждый.

Полезные свойства кофе для здоровья

Кофеин, содержащийся в кофе, является стимулирующим веществом, ускоряет кровообращения в коре головного мозга, повышает работоспособность, концентрацию внимания, скорость реакции и физическую выносливость, а также улучшает настроение. Кофе, как и шоколад, отвечают за выработку гормона радости (серотонина), поэтому этот напиток может быть хорошим средством от депрессии. Если говорить о пользе и вреде кофе, то, конечно, врачи настаивают на том, что этим напитком нельзя злоупотреблять, чтобы не нанести вред здоровью.

Считается, что для организма вреден не сам кофе, а содержащийся в нем кофеин. Но не все знают, что в кофе также содержится еще 30 нужных человеку органических кислот. Например, для получения четверти, необходимой нормы в день, витамина P, достаточно выпить одну чашку кофе. Так же учеными доказано, что кофе благотворно влияет на центральную-нервную систему организма, повышает работоспособность, скорость и эффективность выполнения задач. Ведь кофе стимулирует приток крови к головному мозгу, из-за чего продуктивность работы мозга человека увеличивается почти на 10%. Так же научное сообщество в ходе исследований о вредных и полезных свойствах кофе выявило, что этот напиток активизирует работу кишечника, и может являться легким слабительным средством, для людей со сложным усваиванием пищи.

Согласно исследованиям Мадридского университета и Гарвардской школы общественного здоровья фильтрованный кофе, известный нам как "американский", не вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому зерновой кофе, приготовленный в кофеварке можно пить, не беспокоясь о вреде кофе, и получать лишь пользу от его бодрящих свойств. Так, например, ученые заметили, что кофе уменьшает мышечные боли при занятиях спортом, и советуют выпивать по две чашки перед интенсивной тренировкой.

Вредные свойства кофе для здоровья

Любители же пить кофе в большом количестве и особенно ценители разных напитков, приготовленных из кофейных зерен, должны знать не только о пользе кофе, но и о вреде, который этот продукт может нанести здоровью. Эспрессо и другие виды кофе, приготовленные таким способом, когда через кофейный порошок пропускается пар, или он заливается водой и кипятится, приводят к высвобождению таких химических элементов как кофестрол и кофеол. Они присутствуют в кофейных зернах и при высвобождении повышают уровень холестерина в крови, что может служить причиной заболеваний сердца.

Также стоит знать, что в кофе содержится бензоперен. Концентрация этой вредной cмолы увеличивается при сильной обжарки зерен. Поэтому если вы хотите уменьшить вред от употребления кофе и взять только полезные свойства от любимого напитка, нужно выбирать зерна меньшей обжарки. Согласно исследованиям, у людей, которые пьют более 6 чашек кофе в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 70%. Не следует злоупотреблять количеством кофе людям с повышенным артериальным давлением. Ведь этот напиток еще больше его повышает, и вы можете почувствовать головную боль и недомогание.

Вообще любой продукт полезен в умеренных количествах.Так и кофе, в умеренных дозах приносит пользу, а в больших же может принести и вред. Доказано, что кофе в чрезмерных количествах приводит к нервозности и раздражительности. Так же ученые заметили, что люди, привыкшие пить кофе ежедневно, впадают в физическую зависимость от него. Отказ или ограничение количества кофе может вызывать у них головную боль, сонливость, раздражительность или тошноту. Так же употребление кофе ведет к плохому усвоению важных для организма веществ: кальция, магния, калия, натрия, витаминов В1 и В6.

Полезные свойства кофе для красоты

Если рассматривать вред и пользу кофе с точки зрения красоты, то первое что приходит на ум, это польза зеленого кофе для похудения, а также прекрасный кофейный скраб, который благоприятно влияет на кожу. Скраб можно получить самостоятельно, взяв переработанный кофе из отсека в кофеварочной машине. Такой скраб для тела, если применять его, например, в турецкой влажной бане, или нанести на распаренную кожу в ванной, дает эффект гладкости и увлажненности кожи. Текстура кожи становится идеально гладкой, нежной и шелковистой.

Кофе содержит пинолевую кислоту, которая как раз и восстанавливает эластичность кожи, предупреждая старение. Поэтому, косметологи активно использует полезные свойства кофе в СПА процедурах. Так же процедуры с применением кофе выводят токсины из организма и способствуют расщеплению жиров, поэтому косметические продукты с содержанием кофеина признаны эффективным средством в борьбе с целлюлитом. Согласно исследованиям, кофе предохраняет зубы от кариеса, как странно бы это не звучало. Ведь бытует мнение, что кофе наносит вред цвету эмали, и это действительно так, но как средство борьбы с кариесом, кофе несет скорее пользу. Так как этот напиток убивает в полости рта бактерии, вызывающие кариес.

Вредные свойства кофе для красоты

Если благотворные свойства кофе применяются в косметологии и приносят пользу, то употребление кофе как напитка, наоборот, несет вред красивому цвету лица и ведет к старению. К такому выводу пришли врачи-косметологи, благодаря многочисленным исследованиям. По их мнению, кофе как горячий напиток провоцирует расширение сосудов, что пагубно сказывается на тонкой чувствительной коже лица. Употребление кофеина в избытке приводит к тусклому цвету лица и даже к возникновению купероза.

Так же не стоит забывать о предупреждениях стоматологов. Ежедневное употребление кофе может сказаться на белизне эмали зубов. На зубах может образовываться желтоватый налет, и тогда без отбеливания будет просто не обойтись. Поэтому для тех, кто стремится иметь белоснежную улыбку, кофе лучше ограничить. Но конечно, степень вреда кофе для цвета эмали также индивидуальна, как и индивидуальна польза косметических средств для тела на основе кофеина.

Не смотря на возможный вред от употребления кофе, все таки существует и польза. Кофе - разновидность антиоксиданта, защищает клетки организма от вредных воздействий внешней среды. В стрессовом ритме мегаполиса кофе - незаменимый продукт, для поддержания тонуса и работоспособности человека. Но, конечно, не стоит забывать о побочных действиях при злоупотреблении этим напитком.

Woman.ru