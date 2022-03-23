8 ошибок, которые испортят картофельное пюре

Мы собрали несколько грубых ошибок, которые превратят картофельное пюре в водянистый клейстер.

Мы любим картофельное пюре, когда оно нежное, воздушное, имеет насыщенный картофельный вкус. А вот когда оно безвкусное, серое и напоминает клейкую массу, не любим. Рассказываем, какие ошибки в приготовлении могут привести пюре из первого состояния во второе. Проще говоря: какие ошибки могут окончательно его испортить.

Неподходящая картошка

Не всякая картошка хорошо толчется. Иногда отваренные клубни довольно сложно растолочь в пюре, остаются комочки. Это происходит потому, что была выбрана неправильная картошка. Для пюре больше всего подходит картошка, которая хорошо разваривается. В ней больше всего крахмала, ее легко растолочь, она очень вкусная, сладковатая. Такими характеристиками обладает картофель с белым телом. Красная содержит меньше всего крахмала, ее рекомендуют жарить, а желтая очень хорошо держит форму, она сравнительно более твердая.

Горячая вода

Если вы заливаете картофель горячей или кипящей водой, то он сварится неравномерно. Наружная часть сварится слишком быстро и начнет развариваться, а внутри картофель еще будет сырым. Делать пюре из недоваренного картофеля - плохая затея, так как оно будет невкусным, с комочками, которые не получится разбить. Так что лучше всего заливать картошку холодной водой. Так она будет варится равномерно.

Бурное кипение

Когда картошка бурно кипит в кастрюльке, она может начать разваливаться еще до того, как вы слили воду. В результате мы получим водянистое месиво. Пюре из него получится легко, это правда, вот только на вкус оно будет неприятным. Так что лучше всего варить картофель на среднем огне, не давать ему сильно кипеть.

Пересоленная картошка

Соль нужно добавить в кастрюльку после закипания картофеля. Тогда клубни равномерно впитают в себя соль. Если солить уже сваренный картофель или готовое пюре, то вкус будет хуже, а соли потребуется гораздо больше.

Холодное молоко

Холодное молоко ведет к сероватому и невкусному пюре. Оно будет похоже на замазку, да и цвет не слишком аппетитный. Поэтому перед тем, как добавить молоко к овощу, его нужно подогреть. Перемешивать нужно продукты примерно одной температуры, тогда они подружатся и получится вкусное пюре.

Замороженное масло

Пункт выше относится также и к сливочному маслу, которое мы часто кидаем в пюре прямо из морозилки. Так делать нельзя, масло, конечно, растопится в горячей картошке, но может испортить блюдо. Нужно масло растапливать в горячем молоке - подогреть всю смесь, но не доводить до кипения. И потом добавлять молоко с маслом в горячую картошку.

Миксер

Миксер или блендер разбивает картофель слишком сильно, венчики разрушают крахмал, и в результате вы получаете клейкую резиновую массу, которая и на вкус не очень похожа на картофель, а скорее напоминает клейстер. Лучше уж пусть останутся комочки, чем такое пюре.

Поэтому блюдо нужно готовить с помощью толкушки, вилки. Бывают также специальные давилки для пюре, представляющие собой металлический кружок с дырками, на длинной ручке. Они отлично разбивают весь картофель и помогают добиться однородной массы.

Разогретое пюре

Пюре, постоявшее в холодильнике, теряет большую часть своих вкусовых качеств, да и текстура его уже не будет такой воздушной и приятной, как только-только после приготовления. Поэтому лучше пюре делать на один раз, не оставлять на завтра.

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