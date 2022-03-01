Готовим шоколадный блинный торт на Масленицу: видеорецепт

Шоколадный блинный торт - идеальный десерт, который можно приготовить без духовки, а по эффектному внешнему виду он не уступит любым другим домашним тортам.

Кулинарный блогер Алиса Пустовалова поделилась с нами видеорецептом приготовления вкусного шоколадного торта из блинов, который точно удивит и порадует ваших друзей и близких.

Такой торт получается очень нежным и вкусным. Кладите между блинами побольше крема, чтобы они полностью пропитались.

Полный рецепт блинного торта можно посмотреть в видео:

Для приготовления блинного торта нам понадобятся следующие ингредиенты:

Для крема:

сметана от 20% - 450 г;

шоколад - 100-120 г.

Для блинов:

яйца - 2 шт.;

сахар - 100 г;

молоко - 650 мл. (чуть теплое);

мука - 255 г;

какао-порошок - 20 г;

сливочное масло - 100 г.

Для выравнивающего крема:

Выравнивать торт не обязательно, но если вы готовите его на семейное торжество, то можно сделать красивое оформление.

Сливочно-творожный сыр - 300 г;

сливочное масло - 50 г;

какао-порошок - 10 г;

сахарная пудра - 70 г (по вкусу).

Способ приготовления:

1. Сначала приготовим начинку - шоколадно-сметанный крем, так как ему нужно постоять некоторое время в холодильнике до загустения.

2. Растапливаем шоколад в микроволновке. Можно взять ваш любимый шоколад, неважно какой именно. Даем немного остыть.

3. Сметану слегка подогреваем в микроволновке, чтобы она не была холодной (или достаньте ее из холодильника заранее). Важно не нагреть ее и уж тем более не перегреть. Затем к растопленному шоколаду маленькими частями начинаем добавлять сметану и быстро перемешиваем. Если быстро не перемешать массу, то из-за разных температур продуктов масса может пойти комочками. Если это все-таки случилось, подтопите ее на водяной бане.

4. Готовый крем отправляем в холодильник на стабилизацию.

5. Переходим к приготовлению блинов. Молоко слегка подогреваем, чтобы оно было не холодное (~30°). Смешиваем яйца, сахар, половину порции молока, всю муку. Затем добавляем вторую половину молока, растопленное сливочное масло и какао-порошок. Если тесто будет густовато, добавляем еще чуть-чуть молока (20-30 мл). Жарим блинчики на сковороде. На видео сковорода 13 см в диаметре, поэтому тортик будет средней высоты. Если у вас сковорода 18-20 см в диаметре, то тортик просто будет пониже и пошире.

6. Начинаем собирать тортик. Обмазываем подложку кремом в центре, чтобы торт не ездил по ней. Выкладываем блинчик, обмазываем его тонким слоем крема, по желанию можно еще добавить бананы. Бананы нарезаем тонким слоем, чтобы они не выпирали при наложении следующего слоя. Таким образом тортик будет ровным. Отправляем примерно на час в холодильник на стабилизацию.

7. Готовим крем для выравнивания. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности и стабильности.

8. Наносим крем по всему тортику как показано на видео. Выравниваем подручными средствами, если нет шпателя (нож, силиконовая лопатка). Сверху можно украсить орешками, печеньками, фруктами, сладостями и т.д.

9. Тортик готов! Охлаждаем в холодильнике и можно подавать к чаю.

Woman.ru