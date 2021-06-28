Овсяные оладьи с бананами - Пошаговый рецепт

Ингредиенты
- овсяные хлопья 1/2 стакана
- спелый банан 1 шт.
- яичный желток 1 шт.
- вода
- мед
- растительное масло
Способ приготовления
1. Насыпать овсяные хлопья в стакан объемом 200 мл. Залить теплой кипяченой водой до верха.
2. Оставить на 2 часа, слить лишнюю жидкость.
3. Банан, овсяные хлопья и яичный желток поместить в блендер и взбить до однородного состояния.
4. На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая ложкой тесто, пожарить оладьи диаметром около 10 см. Они должны приобрести золотистый оттенок с двух сторон.
5. Подавать готовые оладьи с медом.
Приятного аппетита!
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