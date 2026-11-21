Для увеличения продолжительности жизни может быть необязательно ограничивать калорийность рациона. Ученые из Шанхайского университета Цзяотун и Национального университета Сингапура выяснили, что не меньшую роль может играть состав пищи. Результаты научного обзора опубликованы в журнале The Innovation Nutrition (IN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали более 30 крупных исследований и метаанализов, посвященных влиянию питания на продолжительность жизни. Они изучили, как на процессы старения влияют различные виды углеводов, источники белка, жиры, отдельные аминокислоты и клетчатка.

Выяснилось, что питание с преобладанием овощей, фруктов, рыбы, орехов и других продуктов, богатых клетчаткой, связано с более низким риском преждевременной смерти. При этом частое употребление ультрапереработанной пищи, напротив, ассоциируется с повышенной смертностью. Авторы предполагают, что определенные сочетания питательных веществ могут запускать в клетках процессы, похожие на те, которые активируются при ограничении калорий.

Кроме того, ученые отметили, что оптимальный рацион может меняться с возрастом. В среднем возрасте они предлагают отдавать предпочтение растительным источникам белка, а после 65 лет - следить за достаточным потреблением белка для сохранения мышечной массы. Важную роль также могут играть пол, генетика и состав кишечной микрофлоры.

Авторы подчеркивают, что ограничение калорий действительно способно замедлять старение у некоторых животных, однако это не единственный возможный подход к здоровому долголетию. При этом пока нельзя утверждать, что изменение состава питания само по себе продлевает жизнь человека: большинство исследований с участием людей выявляют статистические связи, а не прямую причинно-следственную зависимость.