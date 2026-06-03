Врач предупредила о вызывающих изжогу продуктах

Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Виктория Степанова рассказала, какие популярные продукты чаще всего вызывают изжогу. Их врач перечислила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам Степановой, причиной изжоги могут быть кофе и шоколад. "Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Одна чашка натощак уже способна спровоцировать жжение у чувствительных людей. Декаф работает мягче, но проблему полностью не снимает. В шоколаде же, помимо кофеина, содержится теобромин - вещество с похожим эффектом", - объяснила доктор.

Врач добавила, что вызвать изжогу в некоторых случаях может и мята, хотя ее часто рекомендуют для улучшения пищеварения. Степанова уточнила, что мята провоцирует эту проблему у людей, которые склонны к изжоге, так как она расслабляет пищеводный сфинктер.

Кроме того, причиной изжоги может стать алкоголь, особенно крепкие напитки, игристое вино и пиво: они увеличивают выработку соляной кислоты и снижают скорость опорожнения желудка. Врач уточнила, что спровоцировать эту проблему также могут сладкие газированные напитки.