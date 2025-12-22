Названо максимально допустимое количество чашек кофе в день

Диетолог, нутрициолог сети медицинских центров "СМ-Клиника" Надежда Литвинова-Гразион назвала максимально допустимое количество чашек кофе, которое можно выпить в день без вреда для здоровья.

Как передает Day.Az, на эту тему она поговорила с "Лентой.ру".

"Организму требуется от 2,5 до 5 часов, чтобы полностью переработать кофеин. Люди с высокой скоростью метаболизма этого вещества при отсутствии противопоказаний могут позволить себе выпить до пяти-шести чашек кофе в день, всем остальным лучше ограничиваться одной-двумя чашками бодрящего напитка утром", - рассказала Литвинова-Гразион.

Также врач напомнила, что кофеин содержится не только в кофе: он есть в чае, шоколаде, энергетических напитках, газировке и некоторых лекарственных препаратах. Безопасной для здоровья суточной нормой чая она назвала не более четырех-пяти чашек.

При этом Литвинова-Гразион предупредила, что при наличии хронических заболеваний, особенно гипертонии, употребление кофе желательно сократить. Также нельзя злоупотреблять кофеином беременным женщинам и женщинам, принимающим оральные контрацептивы.