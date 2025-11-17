Раскрыт секрет идеального завтрака для продления жизни

Специалист по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что благодаря правильному питанию можно увеличить продолжительность жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, секрет идеального завтрака он раскрыл в беседе с изданием 20minutos.

"Забудьте про сладкие хлопья и жирный бекон", - призвал Бюттнер. По его словам, в так называемых "голубых зонах", где проживает большое количество долгожителей, завтрак является вкусным, простым и богатым клетчаткой.

Так, специалист призвал включить в меню утреннего приема пищи фасоль, рис, авокадо, а также легкие овощные супы наподобие минестроне. В целом, по его мнению, лучше начинать день исключительно с растительной еды. При этом ультраобработанных продуктов необходимо избегать, поскольку они отнимают энергию.