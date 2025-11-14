14 ноября 2025

Стилистка назвала модные цвета в зимней одежде

Российская стилистка Анна Тронина назвала модные цвета в зимней одежде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует KP.RU.

Так, эксперт посоветовала обратить внимание на изумрудные, бордовые и кипенно-белые цвета. Кроме того, она отметила пастельные и приглушенные оттенки, такие как пудрово-розовые, бежевые и серо-голубые.

В то же время специалист рассказала, какие цвета в одежде грядущего сезона устарели. Среди них - ярко-розовый, бирюзовый и ядовито-салатовый.


