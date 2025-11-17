Найдена неочевидная причина тревожности

Международная группа специалистов выявила биохимический признак, характерный для тревожных расстройств: у таких пациентов в коре головного мозга стабильно снижено содержание холина - незаменимого нутриента, участвующего в работе нейронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Тревожные расстройства остаются самой распространенной категорией психических заболеваний в США.

"Тревожные расстройства - самые частые психические болезни в стране, ими страдает около 30% взрослых", сообщил ведущий автор работы, профессор Калифорнийского университета в Дейвисе Ричард Мэддок.- "Они могут серьезно ухудшать качество жизни, и многие пациенты не получают достаточного лечения".

Холин - важный компонент клеточных мембран и исходное вещество для ряда нейромедиаторов. Он не синтезируется в достаточном количестве организмом, поэтому большая часть поступает с пищей. Мэддок отмечает, что ранее уже замечал снижение холина у пациентов с паническими атаками.

Ученые собрали данные 25 работ, включавших 370 человек с тревожными расстройствами и 342 - без диагноза. Во всех случаях использовалась протонная магнитно-резонансная спектроскопия - метод, позволяющий измерять концентрацию метаболитов в отдельных зонах мозга.

Анализ показал: уровень холинсодержащих соединений у пациентов был ниже примерно на 8%. Самое выраженное снижение наблюдалось в префронтальной коре - участке, отвечающем за принятие решений, контроль эмоций и реакцию на стресс.

"Восемь процентов звучат скромно, но в биохимии мозга это значимая разница", - отметил Мэддок.

Авторы обнаружили также снижение уровня N-ацетиласпартата - маркера здоровья нейронов. Это может указывать на более широкие изменения в работе нервных клеток у людей с тревожностью.

Исследователи предполагают, что постоянная гиперактивация "режима тревоги" - состояния боязни и ожидания угрозы - увеличивает энергетические потребности мозга. Это может приводить к росту расхода холина и постепенному его истощению.