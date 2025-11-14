14 ноября 2025

14 ноября 2025 10:30

Врач назвал идеальные продукты для здоровья мозга

Для хорошей работы мозга важно обеспечивать его кислородом, белками, жирами и сложными углеводами, рассказал врач Никита Гурьянов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, идеальные продукты для здоровья этого органа он назвал в беседе с "Известиями".

По словам врача, примерно 50 процентов порции должны составлять некрахмалистые овощи: разноцветный салат, брокколи, шпинат. "25 процентов следует отвести под качественный белок. Это может быть рыба на гриле, куриная грудка или чечевица", - добавил Гурьянов.

Еще около четверти порции он рекомендовал заполнить сложными углеводами, например, киноа или булгуром. Также в блюдо необходимо добавить полезные жиры: столовую ложку оливкового масла для заправки салата или горсть орехов, добавил эксперт.

Гурьянов также подчеркнул, что для здоровья нервной системы и высокой работоспособности мозга сбалансированный рацион должен сочетаться с полноценным сном и умеренной физической активностью.


