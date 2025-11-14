Ученые нашли скрытую причину синдрома хронической усталости

Специалисты из Медицинской школы Маунт-Синай (США) обнаружили, что у большинства пациентов с синдромом хронической усталости (СХУ) присутствуют скрытые нарушения дыхания, усиливающие проявления болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Frontiers in Medicine.

Синдром хронической усталости характеризуется постоянным чувством истощения, когнитивным "туманом" и ухудшением состояния даже после незначительной физической или умственной нагрузки. Как показали новые данные, у 71% пациентов с СХУ отмечаются признаки гипервентиляции и дисфункционального дыхания - то есть поверхностных вдохов, при которых легкие не наполняются в достаточном объеме.

В исследовании участвовали 57 пациентов с синдромом хронической усталости и 25 здоровых добровольцев. Все они прошли двухдневное кардиореспираторное тестирование, включавшее замеры частоты дыхания, насыщения крови кислородом и параметров сердечной деятельности. Хотя объем усваиваемого кислорода у обеих групп оказался одинаковым, у пациентов с СХУ значительно чаще фиксировались отрывистое дыхание и признаки гипервентиляции.

По словам авторов, такие нарушения приводят к головокружению, одышке, учащенному пульсу, нарастающей усталости и тревожности. Ученые предполагают, что причиной дыхательных сбоев может быть дисавтономия - нарушение работы вегетативной нервной системы, контролирующей дыхательные мышцы и сосудистый тонус.

Исследователи считают, что коррекция дыхания может стать новым направлением терапии хронической усталости. В качестве возможных методов они называют дыхательные практики, йогу, плавание и легкие физические тренировки, которые помогают нормализовать уровень углекислого газа в крови и восстановить оптимальную глубину вдоха.