Назван увеличивающий продолжительность жизни доступный продукт

Фасоль - это единственный продукт, который помогает жить дольше, заявил терапевт Амир Хан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал изданию Daily Mirror.

Одним из главных достоинств фасоли и других бобовых, врач назвал высокое содержание в них клетчатки, полезных жиров и белка. Кроме того, по его словам, в этой доступной каждому человеку категории продуктов - колоссальная концентрация самых разнообразных полезных веществ.

Хан также отметил, что регулярное употребление фасоли, в отличие от многих модных видов суперфуда, действительно может увеличить продолжительность жизни.

"Было проведено исследование, результаты которого показали, что у тех, кто ест много фасоли, риск умереть по любой причине на 10-15 процентов ниже, чем у тех, кто почти не употребляет бобовые", - рассказал врач.

Он добавил, что этот продукт способствует снижению уровня холестерина и профилактике хронических заболеваний и помогает контролировать вес.