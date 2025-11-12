Выявлена связь между хронической усталостью и нарушениями дыхания

Исследователи из Медицинской школы Икана на горе Синай (ISMMS) установили, что большинство пациентов с синдромом хронической усталости страдают от нарушений дыхания, которые могут усугублять основные симптомы болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал Medical Xpress.

Синдром хронической усталости приводит к чувству истощения, затуманивает сознание и ухудшает состояние после физической или умственной нагрузки. Специалисты называют это явление постнагрузочным недомоганием.

У таких пациентов, как уточняется, высока вероятность дисфункционального дыхания, которое может быть вызвано дисавтономией - нарушением регуляции иннервации кровеносных сосудов и мышц. Целенаправленное лечение этих проблем с дыханием может потенциально облегчить пациентам симптомы.

"Почти у половины наших пациентов с хронической усталостью наблюдались те или иные нарушения дыхания - совершенно недооцененная проблема, которая, вероятно, способствует ухудшению симптомов. Выявление этих отклонений позволит исследователям разработать новые стратегии их лечения, конечной целью которых будет уменьшение симптомов", - отметил доктор из ISMMS Бенджамин Нательсон

В исследовании участвовали 57 пациентов с синдромом хронической усталости и 25 человек контрольной группы. Все они прошли двухдневные кардиопульмонарные тесты, где фиксировались частота дыхания, насыщение крови кислородом и эффективность вентиляции легких.

Результаты показали, что объем усвоенного кислорода у всех участников участников был сопоставим. Однако у 71% людей с хронической усталостью проявились нарушения дыхательного ритма - гипервентиляция, дисфункциональное дыхание или их сочетание. Почти половина пациентов дышала неравномерно, а треть испытывала гипервентиляцию. У девяти участников наблюдались оба типа нарушений сразу, в то время как среди контрольной группы подобных случаев не было.

Первый автор работы, доктор Донна Манчини пояснила, что специалисты не до конца понимают, какие симптомы усиливаются при дисфункциональном дыхании. При этом она выразила уверенность, что оно может протекать незаметно для пациента даже в состоянии покоя.

Дисфункциональное дыхание и гипервентиляция способны вызвать такие симптомы, схожие с хронической усталостью, как головокружение, трудности с концентрацией внимания, одышка и упадок сил. Само сочетание двух этих факторов может вызывать учащенное сердцебиение, боль в груди, усталость и тревогу.

Исследователи считают, что причиной нарушений может быть дисавтономия - сбой в регуляции автономной нервной системы. По словам Манчини, пациенты с хронической усталостью часто испытывают ортостатическую непереносимость, когда в положении стоя учащается сердцебиение и возникает гипервентиляция.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять, как взаимодействуют дисфункциональное дыхание и гипервентиляция. На текущий момент среди возможных методов терапии они рассматривают дыхательную гимнастику, йогу, плавание или биологическую обратную связь с оценкой дыхания.