10 ноября 2025

10 ноября 2025 10:30

Нутрициолог объяснила влияние рациона на когнитивные функции и память

В условиях постоянной интеллектуальной нагрузки современного человека даже незначительное снижение концентрации внимания может привести к серьезным временным и энергетическим потерям.

Как передает Day.Az, Фармаколог, магистр наук в области нейронутрициологии и основатель Longevity HQ Academy Наталья Молчанова рассказала "Известиям", что питание является не просто источником энергии, но и эффективным инструментом поддержания когнитивного здоровья.

"Мозг, составляя лишь 2% массы тела, потребляет до 20% всей энергии организма, что делает его особенно уязвимым к дефициту ключевых нутриентов, который может проявляться в виде "ментального тумана" и ухудшения памяти", - указала она.

Особую роль в функционировании мозга играют омега-3 жирные кислоты, в частности докозагексаеновая кислота, которая служит строительным материалом для мембран нейронов и синапсов. Достаточное потребление этого нутриента из жирной морской рыбы, грецких орехов и семян льна ассоциируется с улучшением памяти и снижением риска когнитивного снижения. Не менее важны витамины группы B, участвующие в синтезе нейромедиаторов и защите нервных волокон: их дефицит, особенно витамина B12, может приводить к атрофии мозга и нарушениям когнитивных функций.

Железо выполняет критически важную функцию переноса кислорода и участвует в работе митохондрий - при его недостатке наблюдаются утомляемость и рассеянность внимания. Цинк, содержащийся в устрицах, говядине и орехах, модулирует мозговые рецепторы и влияет на способность к обучению, а его дефицит связан с нарушениями внимания и повышенной тревожностью. Полифенолы из ягод, зеленого чая и темного шоколада действуют как мощные антиоксиданты, укрепляющие сосуды и стимулирующие нейропластичность.

Особую опасность для когнитивного здоровья представляет ультрапереработанная пища - фастфуд, газированные напитки и промышленная выпечка. Исследования с участием более 10 тыс. человек показывают, что регулярное употребление таких продуктов ускоряет снижение когнитивных функций.

Для поддержания оптимальной работы мозга перед важными событиями эксперт рекомендует сбалансированное питание без сахара и тяжелых жиров - например, омлет с авокадо или запеченную рыбу с овощами.

"Систематические обзоры подтверждают, что рацион, богатый омега-3, витаминами группы B, железом, цинком и антиоксидантами, способствует сохранению скорости мышления и здоровья мозговых сосудов", - добавила специалист.

Как заключает Молчанова, питание составляет основу когнитивного долголетия, и ежедневное включение ключевых нутриентов при ограничении вредных продуктов позволяет сохранить ясность мышления и концентрацию внимания в условиях современной жизни.


