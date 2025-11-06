Людям с бессонницей посоветовали попробовать один сезонный продукт

Диетолог Хелен Джонстон посоветовала попробовать тыкву при бессоннице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о пользе этого сезонного продукта она рассказала изданию Daily Mail.

Джонстон отметила, что мякоть тыквы содержит магний, который помогает расслабиться, снижает уровень стресса и участвует в выработке гормона сна мелатонина. Однако наиболее ценным продуктом для людей с бессонницей она назвала семена тыквы.

"Они содержат триптофан - аминокислоту, которую организм преобразует в серотонин, а затем в мелатонин. Оба гормона регулируют настроение и циклы сна", - заявила диетолог. Помимо этого эксперт указала, что в тыквенных семечках тоже есть магний, который усиливает эффект триптофана.

Эксперт подчеркнула, что польза тыквы и ее семян для улучшения качества сна не доказана. Тем не менее она отметила, что наблюдения за большим количеством пациентов по всему миру подтверждают положительный эффект.

К тому же, добавила Джонстон, тыква имеет много других полезных свойств. К примеру, в ней содержится цинк, который играет ключевую роль в выработке белых кровяных клеток, защищающих организм от инфекций, селен, который регулирует работу щитовидной железы и уменьшает воспаление, и полезная для кишечника клетчатка.