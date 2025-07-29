29 июля 2025

29 июля 2025 17:17

Гастроэнтеролог указал на опасность чрезмерного употребления фруктов и ягод

На немытых фруктах и ягодах могут быть яйца паразитов, болезнетворные бактерии, вирусы, плесень (при хранении) и токсины. Особенно опасны те плоды, которые растут близко к земле, такие как клубника или земляника.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., руководитель Гастроцентра Института пластической хирургии и косметологии, заведующий курсом гастроэнтерологии Учебного центра "ЛАНЦЕТЪ" Сергей Вялов.

"Фрукты и ягоды, даже мытые, могут вызвать дискомфорт в кишечнике. Слишком большому количеству клетчатки обрадуется ваша микрофлора, а с ее активностью может возникнуть метеоризм и вяло текущее воспаление кишечника. Возможно ощущение переполненного желудка, изжога, метеоризм, но выраженной интоксикации ожидать не стоит. Также стоит учитывать, что употребление слишком большого количества ягод ежедневно изменит состав микрофлоры в кишечнике и приведет к увеличению вашего веса, потому что в них много сахара", - пояснил он.

По словам эксперта, если питаться одними салатами и фруктами, есть риск недобора белка. В Африке, например, среди плохо питающихся детей до сих пор распространена болезнь квашиоркор. Но чтобы заработать такую проблему, нужно очень долго сидеть на растительной диете. Кроме того, если питаться только овощами и фруктами, будет не хватать витамина D и жирных кислот, подчеркнул врач.

При лишнем весе заставлять себя есть не нужно - летняя диета пойдет на пользу. Если же избыточного веса нет, то нужно питаться регулярно, иначе не будет сил и энергии - будет не хватать стройматериала для вашего организма, добавил Вялов.

"Вот несколько простых способов, как не допустить чрезмерной потери веса при плохом аппетите: есть часто и понемногу, выбирать более калорийные продукты (яйца, орехи, семечки), не пить воду перед едой, есть в комфортной обстановке, гулять на свежем воздухе, использовать специи и травы", - отметил гастроэнтеролог.


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 260
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 839
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 424
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 319
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 684
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 333
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 3 924
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 031
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 486
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 551
Диета на гречке: из Греции — для грации!