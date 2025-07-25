25 июля 2025

25 июля 2025 10:16

Каким полезным маслом можно заменить оливковое?

Масло камелии, которое в Китае называют "восточным оливковым маслом", может снижать воспаление в организме и кровяное давление, а также улучшать состав микрофлоры кишечника. К такому выводу пришли ученые из Уханьского политехнического университета.

Как передает Day.Az, научный обзор опубликован в журнале Food Research International (FRI).

Исследователи проанализировали данные о составе и механизмах действия масла, получаемого из семян растения Camellia oleifera, традиционно используемого в Китае как в кулинарии, так и в косметике. Результаты показали, что продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами (прежде всего олеиновой кислотой), полифенолами, витамином Е, скваленом и другими биологически активными веществами.

Согласно выводам авторов, масло камелии оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, помогает регулировать уровень липидов (жироподобных веществ) в крови и снижает артериальное давление. Эти эффекты связаны с антиоксидантным и противовоспалительным действием компонентов масла.

Особое внимание в работе исследователи уделили так называемой оси "кишечник - мозг". По словам ученых, натуральные вещества в составе масла могут влиять на микробиом кишечника и тем самым опосредованно улучшать когнитивные функции и снижать воспаление в нервной системе. В частности, были зафиксированы нейропротекторные эффекты в экспериментальных моделях болезни Альцгеймера.

Авторы подчеркивают, что масло камелии обладает потенциалом функционального продукта питания и может быть использовано в составе биологически активных добавок и, возможно, даже лекарственных средств. Эти выводы открывают путь к дальнейшим исследованиям в области профилактики хронических заболеваний с помощью природных соединений. 


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