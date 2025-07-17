17 июля 2025

17 июля 2025 16:11

Эндокринолог назвала самый эффективный способ восполнить дефицит йода

Йодирование пищевой поваренной соли является одним из самых эффективных и безопасных методов восполнения дефицита йода в организме.

Об этом 15 июля сообщила врач высшей категории, эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Ольга Яцишина.

Эксперт отметила, что йод - обязательный структурный компонент гормонов щитовидной железы, который обеспечивает развитие и функционирование организма. По словам Яцишиной, в группы риска развития йододефицитных заболеваний, в частности, помимо всех групп населения, попадают беременные женщины, кормящие матери и дети до двух лет.

"Йодирование соли - самый экономичный и простой подход к обеспечению оптимального потребления йода с питанием. <...> Кроме того, йода много в морской рыбе, особенно в треске, хеке, тунце и пикше, морепродуктах (креветки, мидии, кальмары), а также в морских водорослях, например в ламинарии", - сообщила эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Яцишина порекомендовала не принимать йод в добавках самостоятельно, так как все йодосодержащие добавки, как подчеркнула она, должны быть прописаны врачом после проведенной консультации.


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