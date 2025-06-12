Диетолог дала советы по выбору и употреблению летних ягод

Диетолог, к.м.н. Маргарита Королева рассказала, как правильно выбирать летние ягоды, и дала советы по их употреблению.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист отметила, что здоровому человеку полезны все ягоды, которые выросли в естественных условиях без химикатов. Употреблять лучше всего те, что богаты биофлавоноидами, витаминами и минералами.

Перед покупкой она посоветовала проверять документы о происхождении продукции, поскольку некоторые ягоды могут дозревать с помощью химических веществ. Какова ягода на вкус, можно определить и по ее внешнему виду. По словам Королевой, самыми сладкими являются созревшие в природе более мелкие ягоды.

Диетолог напомнила, что некоторым людям ягоды противопоказаны из-за аллергии или скрытой непереносимости. Для тех, у кого нет противопоказаний, можно умеренно есть ягоды между приемами пищи, заменять ими полноценное питание не стоит, отмечает "Москва 24".

"Употреблять по две горстки ягод, желательно разных видов, чтобы получить больше витаминов", - подчеркнула Королева.

Она добавила, что детям до двух лет стоит осторожно вводить ягоды в рацион и наблюдать за реакцией, пишет 360.ru. При отсутствии аллергии можно понемногу увеличивать порции, добавлять их в салаты, каши, смузи.