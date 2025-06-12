12 июня 2025

12 июня 2025 17:50

Диетолог дала советы по выбору и употреблению летних ягод

Диетолог, к.м.н. Маргарита Королева рассказала, как правильно выбирать летние ягоды, и дала советы по их употреблению.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист отметила, что здоровому человеку полезны все ягоды, которые выросли в естественных условиях без химикатов. Употреблять лучше всего те, что богаты биофлавоноидами, витаминами и минералами.

Перед покупкой она посоветовала проверять документы о происхождении продукции, поскольку некоторые ягоды могут дозревать с помощью химических веществ. Какова ягода на вкус, можно определить и по ее внешнему виду. По словам Королевой, самыми сладкими являются созревшие в природе более мелкие ягоды.

Диетолог напомнила, что некоторым людям ягоды противопоказаны из-за аллергии или скрытой непереносимости. Для тех, у кого нет противопоказаний, можно умеренно есть ягоды между приемами пищи, заменять ими полноценное питание не стоит, отмечает "Москва 24".

"Употреблять по две горстки ягод, желательно разных видов, чтобы получить больше витаминов", - подчеркнула Королева.

Она добавила, что детям до двух лет стоит осторожно вводить ягоды в рацион и наблюдать за реакцией, пишет 360.ru. При отсутствии аллергии можно понемногу увеличивать порции, добавлять их в салаты, каши, смузи.


Просмотров: 74

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 359
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 3 947
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 5 844
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 221
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 3 871
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 3 474
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 3 566
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 3 994
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 075
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 2022 12:44

  • 3 762
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО