Сливочное против топлёного: какое масло полезнее?

Топленое сливочное масло очень популярно в Индии и называется также "масло гхи". Индийская народная медицина аюрверда считает этот продукт чудо-средством от всех болезней. Но есть ли реальные научные данные о его пользе? И как приготовить гхи самостоятельно?

Мы разобрались, что лучше - топленое или сливочное масло, и какие есть преимущества у каждого вида.

Помните, что оба эти продукта являются жирными и высококалорийными, и переедать их в любом случае не стоит, передает Day.Az.

Топленое сливочное масло - польза и вред

О влиянии этого ингредиента на здоровье рассказало издание WebMD. Гхи медленно готовят на слабом огне, после чего из него испаряется лактоза и остаются жирные частицы. Его калорийность достигает почти 900 ккал на 100 г.

Поскольку топленое масло почти на 100% состоит из жира, злоупотребление им несет вред для сердечно-сосудистой системы и печени. Люди, которые часто едят продукт, имеют повышенный риск ишемической болезни сердца, предупреждает сайт QuackWatch.

Но не стоит демонизировать масло гхи - польза от него тоже есть. Во-первых, оно имеет более высокую температуру дымления и не вредно для приготовления пищи, в то время как на обычном сливочном жарить нельзя. Во-вторых, топленое масло можно использовать несколько раз, а сливочное - только один, иначе оно станет канцерогеном.

Гхи содержит много витаминов, полезных жиров и антиоксидантов. В небольшом количестве его употребление снижает уровень вредного холестерина, а также улучшает состояние кожи. Продукт безвреден для людей с непереносимостью лактозы.

Как приготовить топленое сливочное масло дома

Хотя польза топленого масла не так однозначна, как утверждает аюрверда, по вкусовым качествам оно точно выигрывает. С правильным приготовлением оно обретает приятный карамельно-ореховый вкус. Его можно добавлять в кашу, бутерброды, супы, выпечку.

Вот как растопить сливочное масло, чтобы получилось топленое: продукт жирностью минимум 80% (можно домашний) положите в кастрюлю с толстым дном. Готовьте на самом минимальном огне 40-60 минут, периодически помешивая. Дождитесь, пока блюдо не разделится на прозрачную жидкость и мутный осадок. Затем процедите в чистую банку через марлю, сложенную в 4 слоя.

С 200 г обычного масла получится около 170 г гхи. Хранится оно дольше - около 1 месяца при комнатной температуре.