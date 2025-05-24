24 мая 2025

24 мая 2025 12:04

Найден способ борьбы с непереносимостью глютена

Исследователи из Швейцарии разработали метод, способный блокировать аутоиммунную реакцию на глютен - по крайней мере, у лабораторных мышей. 

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в Science Translational Medicine и рассматриваются как потенциальная основа для создания первого в своем роде лечения целиакии у человека.

Команда из Университета Лозанны использовала подход, аналогичный CAR-T терапии в онкологии, но с противоположной задачей - не активировать иммунитет, а подавить его чрезмерную реакцию. Ученые модифицировали регуляторные T-клетки (T regs), которые в норме контролируют активность других иммунных клеток. После введения T regs в организм, чувствительные к глютену T-клетки не активировались и не мигрировали в кишечник, несмотря на присутствие глютена.

В эксперименте использовались мыши с генетическим вариантом HLA-DQ2.5 - именно он встречается у большинства пациентов с целиакией. Ученые вводили им как T-клетки, реагирующие на глютен, так и T regs, нацеленные на подавление этих реакций. Результат показал: воспалительная реакция была подавлена не только к исходному антигену, но и к сходным формам глютена.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет лишь о доклиническом этапе. Использованные мыши не страдали от целиакии напрямую, и исследование охватывало только один белок - глиадин, содержащийся в пшенице. Остается открытым вопрос, подействует ли метод на белки ячменя и ржи, а также насколько устойчив будет эффект при повторном или длительном контакте с глютеном.


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