Курица с овощами в оливковом масле – ВИДЕО (R)

Рецепт:
- куриное филе 150 гр
-1 большой баклажан
-1 морковь
-1 перец
-2 помидора
-1 красный лук
-2 зубчика чеснока
- соль, перец
-2 ст.л. оливкового масла "Zeytun Bağları"
Приятного аппетита!
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Отношения
09:47
Мода
09:30
Гурмания
09:03
15 ноября 2019 13:23
Рецепт:
- куриное филе 150 гр
-1 большой баклажан
-1 морковь
-1 перец
-2 помидора
-1 красный лук
-2 зубчика чеснока
- соль, перец
-2 ст.л. оливкового масла "Zeytun Bağları"
Приятного аппетита!
Просмотров: 130
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