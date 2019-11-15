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15 ноября 2019 13:23

Курица с овощами в оливковом масле – ВИДЕО (R)

Рецепт: 

- куриное филе 150 гр 

-1 большой баклажан 

-1 морковь 

-1 перец 

-2 помидора 

-1 красный лук 

-2 зубчика чеснока 

- соль, перец 

-2 ст.л. оливкового масла "Zeytun Bağları" 

Приятного аппетита!


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