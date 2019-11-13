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13 ноября 2019 16:32

Греческий салат c оливковым маслом - ВИДЕО (R)

Рецепт:

- 2 огурца

- 2 помидора

- 2 зеленых болгарских перца

- сыр фета

- 50 грамм маслин

- 1 красная луковица

Для соуса: оливковое масло "Zeytun bağları", лимонный сок, соль, перец.

Приятного аппетита!


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