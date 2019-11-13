Греческий салат c оливковым маслом - ВИДЕО (R)

Рецепт:
- 2 огурца
- 2 помидора
- 2 зеленых болгарских перца
- сыр фета
- 50 грамм маслин
- 1 красная луковица
Для соуса: оливковое масло "Zeytun bağları", лимонный сок, соль, перец.
Приятного аппетита!
отправить статью
Отношения
12:10
Здоровье
11:27
Здоровье
10:19
13 ноября 2019 16:32
Рецепт:
- 2 огурца
- 2 помидора
- 2 зеленых болгарских перца
- сыр фета
- 50 грамм маслин
- 1 красная луковица
Для соуса: оливковое масло "Zeytun bağları", лимонный сок, соль, перец.
Приятного аппетита!
Просмотров: 22
5 секретов красивых волос как у супермоделей - ФОТО
9 картин, которые стоит посмотреть в кинотеатре - КультГид Lady.Day.Az
5 убеждений, способных разрушить вашу жизнь
4 признака, что вам не хватает витамина D
Самые интересные мероприятия недели - КультГид Lady.Day.Az
Худшие продукты и блюда для завтрака - ФОТО
10 новых идей осеннего маникюра - ФОТО
10 признаков того, что вы любимы - ФОТО