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12 ноября 2019 12:46

Грибной суп c оливковым маслом - ВИДЕО (R)

Рецепт:

- 500 грамм грибов

- 1 лук

- 200 мл сливок

- 2 ст. кипятка

- 2 ст. молока

- соль

- перец

- Оливковое масло "Zeytun Bağları"

- петрушка для украшения

Приятного аппетита!


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