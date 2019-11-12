Грибной суп c оливковым маслом - ВИДЕО (R)

Рецепт:
- 500 грамм грибов
- 1 лук
- 200 мл сливок
- 2 ст. кипятка
- 2 ст. молока
- соль
- перец
- Оливковое масло "Zeytun Bağları"
- петрушка для украшения
Приятного аппетита!
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Здоровье
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Отношения
11 ноября 11:20
12 ноября 2019 12:46
Рецепт:
- 500 грамм грибов
- 1 лук
- 200 мл сливок
- 2 ст. кипятка
- 2 ст. молока
- соль
- перец
- Оливковое масло "Zeytun Bağları"
- петрушка для украшения
Приятного аппетита!
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