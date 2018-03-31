Что делать, если вы не выспались?

Сидеть на "кофеиновой игле" - не самая лучшая идея: десять чашек эспрессо в день еще никому не шли на пользу. Если ночью вам удалось поспать всего пару часов, следуйте нескольким простым правилам:

Съешьте на завтрак яйца: в них содержатся аминокислоты, способные надолго зарядить вас энергией.

Замените шоколадки на бананы - в них содержатся три типа сахаров, по‑разному усваивающихся организмом (так что никаких резких скачков не произойдет).

Фастфуд вообще плохая идея, а в такие тяжелые дни - тем более: вместо картошки фри лучше съешьте батат.

На ужин попробуйте съесть немного миндаля и вишни - они помогут улучшить качество сна.

bazaar.ru