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31 марта 2018 08:59

Что делать, если вы не выспались?

Сидеть на "кофеиновой игле" - не самая лучшая идея: десять чашек эспрессо в день еще никому не шли на пользу. Если ночью вам удалось поспать всего пару часов, следуйте нескольким простым правилам:

  • Съешьте на завтрак яйца: в них содержатся аминокислоты, способные надолго зарядить вас энергией.
  • Замените шоколадки на бананы - в них содержатся три типа сахаров, по‑разному усваивающихся организмом (так что никаких резких скачков не произойдет).
  • Фастфуд вообще плохая идея, а в такие тяжелые дни - тем более: вместо картошки фри лучше съешьте батат.
  • На ужин попробуйте съесть немного миндаля и вишни - они помогут улучшить качество сна.

bazaar.ru


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