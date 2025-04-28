28 апреля 2025

28 апреля 2025 17:02

Перечислены модные замены белой футболке на лето

Редакторы французской версии журнала Vogue перечислили модные замены белой футболке на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, актуальной альтернативой данному виду одежды станут футболки с различными надписями и лозунгами и изделия с названиями и изображениями курортов и популярных мест отдыха.

В то же время журналисты посоветовали обратить внимание на предметы гардероба с принтом в технике тай-дай, популярной в 1970-х годах. Кроме того, в списке оказались так называемые футболки Ringer, которые также были молодежным трендом в 1970-х годах. Указанные изделия характеризуются окантовкой на горловине и рукавах отличного от основного цвета.


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