29 апреля 2025

29 апреля 2025 14:00

Знаменитый бренд предупредил о подорожании кроссовок

Adidas предупредила, что новые пошлины США приведут к подорожанию ее популярных кроссовок Samba и Gazelle. Об этом сообщило издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как объяснил генеральный директор компании Бьерн Гульден, так как в настоящее время она не может производить практически ни один из своих продуктов в США, более высокие пошлины в конечном итоге приведут к росту стоимости ее товаров на американском рынке. При этом он заявил о том, что не может оценить, как поднимутся цены и как это скажется на потребительском спросе.

Издание отметило, что производители спортивной обуви больше прочих пострадали от тарифов президента США Дональда Трампа, поскольку очень сильно зависят от таких стран, как Китай и Вьетнам. Между тем в Соединенных Штатах не хватает заводов со специализированным оборудованием для производства кроссовок и рабочих, которые могли бы там трудиться. 

Отмечается также, что, по данным Adidas, ее операционная прибыль за первые три месяца почти удвоилась и достигла 610 миллионов евро. За последние 12 месяцев акции Adidas упали всего на шесть процентов. Ее главные конкуренты Puma и Nike потеряли 47 процентов и 39 процентов соответственно.


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