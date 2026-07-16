Названы типичные ошибки при защите от солнца

Дерматокосметолог Исита Даниэль назвала неправильное применение SPF-крема типичной ошибкой при защите от солнца. Комментарий врача поступил в распоряжение "Ленты.ру", передает Day.Az.

По словам медика, важно наносить достаточное количество солнцезащитных средств на кожу, не забывая об уязвимых зонах, среди которых уши, шея, линия роста волос, зона декольте, веки и губы. Рекомендуемое количество для лица и шеи - это примерно четверть-половина чайной ложки, отметила дерматолог.

Еще одна ошибка - полагаться на тональный крем или дневной уход с SPF как на основную защиту, так как таких средств обычно наносят слишком мало, добавляет доктор. Кроме того, на эффективность средств влияет их хранение и срок годности - просроченные или хранившиеся при высокой температуре средства теряют способность защищать кожу.

Собеседница издания подчеркнула, что при выборе SPF-средств лучше основываться на тип кожи. Для жирной и комбинированной кожи она советует выбирать легкие гелевые или флюидные формулы с матирующим эффектом. Подросткам и при акне подойдут легкие гели или спреи, а сухой коже нужны кремовые, питательные текстуры с глицерином или скваланом.

В то же время для чувствительной кожи и при розацеа лучше подойдут минеральные фильтры - оксид цинка и диоксид титана. При склонности к пигментации и мелазме отличным выбором будут тонированные минеральные средства, которые отражают видимый свет.

Что касается солнцезащитного фактора, SPF 30 блокирует около 97 процентов UVB-лучей, SPF 50 - около 98 процентов. Разница минимальна, поэтому куда важнее количество нанесенного средства и регулярность обновления. "Не будет лишним использовать SPF и для кожи головы. В этом случае удобнее использовать стик или спрей с SPF", - подытожила Даниэль.