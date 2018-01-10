5 советов диетолога, как быстро вернуться в форму после праздников - ФОТО

Известно, что, отправляясь спать под утро, да еще и после бокала-другого, мы получаем короткий и сбивчивый сон. Как результат - разбитое состояние в течение дня, а также неизбежный удар по фигуре. Когда мы спим, организм вырабатывает гормон картизол, который противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому, вернувшись в рабочий график, важно в первую очередь нормализовать режим сна.

В день необходимо выпивать 1,5-2 литра жидкости - это уже далеко ни для кого не новость. 50% из нее должна составлять чистая негазированная вода, а другие 50% - неконцентрированные чаи и отвары, например, из шиповника, или ромашка. С их помощью можно устроить легкую детоксикацию организма.

Как вариант, попробуйте сделать полезный домашний лимонад, захватив его с собой в термосе на работу. Для его приготовления вам понадобится 1 лимон и 50 граммов имбиря на 1 литр воды. Мелко нарезаем все ингредиенты, добавляем воду и настаиваем ‪2-3 часа‬. Получившийся лимонад процеживаем и немного охлаждаем, добавляя еще воды в пропорции 1:1. От отеков не останется и следа.

4. Больше двигайтесь

Набор веса в период новогодних праздников на практике составляет около 3-4 килограммов. Если всю первую неделю января вашим любимым видом спорта была прогулка к холодильнику и обратно, начинайте вводить физическую нагрузку постепенно. После работы немного прогуляйтесь, сходите с друзьями на каток или попробуйте на выходных освоить сноуборд или горные лыжи. В течение дня вставайте минут на десять из-за стола, чтобы сделать простой комплекс из упражнений, который поможет разгрузить уставшие от долгого сидения за компьютером шею, спину и поясницу.