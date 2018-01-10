5 советов диетолога, как быстро вернуться в форму после праздников - ФОТО

Новогодние праздники подошли к концу, оставив после себя не самые приятные последствия: тусклую и обезвоженную кожу, сбившийся режим дня и пару-тройку лишних килограммов. Рассказываем, как вернуться к нормальной жизни без мучений и самобичеваний в первую рабочую неделю нового года.
1. Не накладывайте стресс на стресс
Другими словами, не стоит устраивать разгрузочные дни сразу после новогодних праздников. Самым правильным решением будет просто вернуться к своему привычному рациону, а также восстановить режим сна и питания. Идеальным вариантом на первых порах станет 4-разовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов (ланч или полдник в районе 16:00). Ужинать следует не позднее чем за 2 часа до сна. Кстати, на сон также необходимо обратить особое внимание.
2. Старайтесь ложиться спать вовремя
Известно, что, отправляясь спать под утро, да еще и после бокала-другого, мы получаем короткий и сбивчивый сон. Как результат - разбитое состояние в течение дня, а также неизбежный удар по фигуре. Когда мы спим, организм вырабатывает гормон картизол, который противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому, вернувшись в рабочий график, важно в первую очередь нормализовать режим сна.
3. Восстановите свой "водный" режим
В день необходимо выпивать 1,5-2 литра жидкости - это уже далеко ни для кого не новость. 50% из нее должна составлять чистая негазированная вода, а другие 50% - неконцентрированные чаи и отвары, например, из шиповника, или ромашка. С их помощью можно устроить легкую детоксикацию организма.
Как вариант, попробуйте сделать полезный домашний лимонад, захватив его с собой в термосе на работу. Для его приготовления вам понадобится 1 лимон и 50 граммов имбиря на 1 литр воды. Мелко нарезаем все ингредиенты, добавляем воду и настаиваем 2-3 часа. Получившийся лимонад процеживаем и немного охлаждаем, добавляя еще воды в пропорции 1:1. От отеков не останется и следа.
4. Больше двигайтесь
Набор веса в период новогодних праздников на практике составляет около 3-4 килограммов. Если всю первую неделю января вашим любимым видом спорта была прогулка к холодильнику и обратно, начинайте вводить физическую нагрузку постепенно. После работы немного прогуляйтесь, сходите с друзьями на каток или попробуйте на выходных освоить сноуборд или горные лыжи. В течение дня вставайте минут на десять из-за стола, чтобы сделать простой комплекс из упражнений, который поможет разгрузить уставшие от долгого сидения за компьютером шею, спину и поясницу.
5. Устройте разгрузочный день
Спустя 3-4 рабочих дня - например, на выходных - устройте себе разгрузочный, но ни в коем случае не голодный день. В качестве блюд выбирайте творог с низким процентом жирности, мясо с овощами или гречкой. Если на готовку катастрофически не хватает времени, сегодня многие онлайн-сервисы по доставке еды предлагают специальные программы для разгрузочных дней. Заказав рацион калорийностью не более 1500 ккал в день, вы поможете организму максимально комфортно перестроиться от новогодних застольев к привычному, более сбалансированному питанию.
elle.ru