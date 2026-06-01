1 июня 2026

1 июня 2026 14:04

Разработана модель расчета реальных калорий

Ученые из Университета Аризоны разработали математическую модель, которая показала: фактическое количество калорий, получаемых человеком из пищи, может заметно отличаться от цифр на упаковке продуктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Авторы создали модель DAMM (Digestion, Absorption and Microbial Metabolism), которая учитывает не только переваривание пищи организмом, но и работу кишечной микробиоты. В отличие от традиционного метода подсчета калорий, используемого более ста лет, новая система анализирует, какую часть питательных веществ усваивает человек напрямую, а какую перерабатывают бактерии кишечника.

Исследование показало, что микробы в толстой кишке способны существенно влиять на энергетический баланс. Расщепляя клетчатку и другие трудноперевариваемые вещества, они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые затем всасываются в кровь и становятся дополнительным источником энергии. По расчетам ученых, этот механизм обеспечивает в среднем около 140 ккал в сутки - примерно 7,4% всей энергии, получаемой организмом.

Модель протестировали на данных клинического исследования, участники которого придерживались двух разных рационов. Один был богат клетчаткой, резистентным крахмалом и цельными продуктами, другой соответствовал типичной западной диете с большим количеством переработанной пищи и низким содержанием клетчатки ("западная" диета).

Оказалось, что люди на западной диете усваивали примерно на 116 ккал в день больше, чем участники, питавшиеся продуктами с высоким содержанием клетчатки. При этом последние не сообщали об усилении чувства голода.

По словам авторов, результаты помогают объяснить, почему одинаковая по калорийности пища может по-разному влиять на массу тела и обмен веществ у разных людей. Исследователи считают, что учет работы кишечной микробиоты позволит точнее оценивать энергетическую ценность рациона и лучше понимать механизмы развития ожирения, диабета и других метаболических нарушений.


Просмотров: 133

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 892
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 4 063
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 259
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 439
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 7 118
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 317
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 726
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 921
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 208
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 329
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева