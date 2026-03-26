26 марта 2026 15:33

Как микробиота кишечника влияет на риск развития анорексии, рассказал врач

Долгое время нервную анорексию считали исключительно психологическим расстройством, связанным с самооценкой, навязчивыми идеями о стройности и искаженным восприятием собственного тела. Однако современные исследования доказывают: речь идет о куда более сложном механизме, в котором ключевую роль играет не только мозг, но и кишечник.

Как передает Day.Az, об этом рассказал Gazeta.ru врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

"Анорексией страдает около 1% населения, и 95% случаев приходится на женщин. Это заболевание часто начинается в подростковом возрасте и нередко приводит к тяжелым последствиям. В 5-16% случаев оно становится причиной смерти - одной из самых высоких среди всех психических расстройств. Недавнее датское исследование показало, что у женщин с анорексией наблюдается выраженный дисбаланс микробиоты кишечника - совокупности бактерий, живущих внутри нас и влияющих на обмен веществ, настроение и даже поведение. Эти микробы взаимодействуют с мозгом через так называемую ось "кишечник - мозг", регулируя аппетит, эмоции и пищевое поведение", - объяснил специалист.

По словам врача, меньшее количество полезных бактерий приводит к увеличению числа тревожных мыслей, что может спровоцировать анорексию.

"У людей больных анорексией, которые приняли участие в исследовании, было значительно снижено количество бактерий Roseburia - тех самых, что участвуют в выработке короткоцепочечных жирных кислот, отвечающих за противовоспалительные процессы и стабильное настроение. Напротив, повышенное количество Clostridium коррелировало с более выраженными симптомами анорексии. Чтобы понять, насколько велико влияние этих микробов, исследователи пересадили кишечную флору пациенток лабораторным мышам. Через несколько недель животные, получившие микробиоту от женщин с анорексией, потеряли больше веса и медленнее восстанавливали массу тела, чем контрольная группа, которым пересадили микробиоту здоровых участниц. Этот эксперимент подтвердил: микробиота способна напрямую влиять на пищевое поведение", - заметил доктор.

Бактерии Roseburia выполняют жизненно важные функции - перерабатывают пищевые волокна, укрепляют слизистую кишечника, поддерживают иммунитет и снижают уровень воспаления. Недостаток Roseburia часто наблюдается у людей с депрессией, тревожностью и нарушением пищевого поведения.

"Причем даже после лечения и восстановления веса у пациентов с анорексией этот дефицит сохраняется, что позволяет предположить: изменения микробиоты - не следствие, а возможная причина заболевания. Понимание того, что анорексия - не просто "психологическая проблема", а результат сложных биохимических процессов, меняет сам подход к лечению. Наш кишечник и мозг связаны куда теснее, чем кажется, - и, возможно, ключ к гармонии с собой начинается именно с микромира внутри нас", - заключил доктор.


Просмотров: 152

