13 марта 2026

Врач рассказала, можно ли убрать грыжу на позвоночнике без операции

Обещания убрать межпозвонковую грыжу с помощью мануальных манипуляций с медицинской точки зрения невозможны, - такой тип физического воздействия не способен повлиять на расположение межпозвоночных дисков. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Юлия Прокофьева, передает Day.Az.

Межпозвонковая грыжа - это выпячивание части пульпозного ядра диска через разрыв фиброзного кольца. В норме диск должен располагаться между двумя позвонками строго в месте их соприкосновения, но если он выходит за пределы этого пространства, возникает грыжа.

Эксперт отметила, что система ручного воздействия на тело - мануальная терапия - имеет довольно высокий уровень доказательности при лечении боли в шее, пояснице, плече, однако этот тип воздействия физически не способен повлиять на расположение позвонков и локализацию грыжи. Поэтому с медицинской точки зрения такие обещания чаще всего являются вредоносным маркетинговым приемом.

Также часто специалисты мануальных практик обещают "поставить позвонок на место". Это тоже невозможно, считает Прокофьева.

"Позвонки не "выходят из места" без серьезной травмы. Если бы это происходило регулярно при повседневных движениях, человечество не выжило бы", - пояснила врач.

Поэтому и обещание "поставить позвонок на место" не имеет научной основы.


