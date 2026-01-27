27 января 2026

27 января 2026 09:24

Найдена причина трудноизлечимых симптомов шизофрении

В основе самых трудноизлечимых симптомов шизофрении - апатии, потери мотивации и социальной изоляции - лежит активность мозжечка, который напрямую влияет на систему вознаграждения мозга. К такому выводу пришли ученые из Женевского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шизофрению чаще всего связывают с галлюцинациями и бредом, однако именно так называемые "негативные" симптомы - эмоциональная притупленность, утрата интереса к жизни и снижение способности испытывать удовольствие - сильнее всего ограничивают повседневное функционирование пациентов. При этом эффективных методов лечения этих проявлений до сих пор не существует.

Ранее ученые связывали негативные симптомы с нарушениями в работе системы вознаграждения, в частности вентральной области покрышки (VTA). Этот участок мозга отвечает за выработку дофамина. Считалось, что при шизофрении эта область чрезмерно активна, из-за чего мозг хуже различает значимые и незначимые стимулы, а мотивация постепенно угасает.

Новое исследование показало, что на этот процесс влияет мозжечок - структура, которую долгое время считали отвечающей почти исключительно за координацию движений. Наблюдая за 146 пациентами с шизофренией в течение нескольких месяцев, ученые впервые описали функциональную связь между мозжечком и VTA. Оказалось, что чем сильнее мозжечок регулирует работу системы вознаграждения, тем слабее выражены негативные симптомы. При ослаблении этой регуляции апатия и утрата мотивации усиливаются.

Авторы подчеркивают, что это открытие важно не только для понимания природы заболевания, но и с практической точки зрения. В отличие от глубоко расположенной VTA, мозжечок находится ближе к поверхности мозга, что делает его удобной мишенью для неинвазивных методов воздействия, таких как магнитная стимуляция.


