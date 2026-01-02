2 января 2026

2 января 2026 09:44

Назван простой способ быстро облегчить похмелье

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, какие продукты и напитки помогают организму быстрее справиться с последствиями алкогольной интоксикации. По словам специалиста, похмелье связано прежде всего с обезвоживанием и нарушением электролитного баланса, поэтому ключевая задача - восполнить потерю жидкости, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Одним из наиболее эффективных вариантов врач назвала кокосовую воду и другие напитки с электролитами: они помогают восстановить солевой баланс и могут снизить выраженность головной боли, слабости и тошноты. Также полезно обильное питье обычной воды, особенно в первые часы после пробуждения.

Дополнительно специалист рекомендовала включить в рацион продукты с антиоксидантами - ягоды, цитрусовые и зеленые овощи, которые поддерживают клетки и уменьшают воспалительные процессы. Легкие куриные или овощные бульоны помогают одновременно восполнить жидкость и питательные вещества.

При этом врач подчеркнула, что кофе и другие напитки с кофеином лучше ограничить, так как они могут усилить обезвоживание. Ни один из способов не устраняет похмелье полностью - они лишь смягчают симптомы, а самым надежным способом избежать тяжелого состояния остается умеренное употребление алкоголя.


Просмотров: 126

