18 декабря 2025

18 декабря 2025 17:10

Потерю уверенности в себе назвали предвестником деменции

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что потеря уверенности в себе в среднем возрасте коррелирует с повышенным риском деменции в пожилом возрасте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом ведущий автор исследования Филипп Франк рассказал изданию Independent.

Результаты были получены в ходе анализа данных 5811 участников британского исследования Whitehall II, которые предоставили подробную информацию о своем здоровье, в том числе о психическом состоянии.

"Люди, которые в среднем возрасте ощущали неспособность справляться с жизненными трудностями, сталкивались с деменцией почти на 50 % чаще", - отмечает Франк.

Повышенный риск также отмечался у тех, кто испытывал эмоциональную отстраненность, отсутствие теплых чувств к другим, постоянный стресс или неудовлетворенность результатами собственной деятельности. Даже субъективные жалобы на трудности с концентрацией внимания оказались связаны с более высокой вероятностью развития деменции в старости.

Франк подчеркнул, что все эти признаки часто встречаются при депрессии, однако сама депрессия, по данным исследования, напрямую не была связана с риском когнитивных нарушений. Это указывает на то, что важную роль играют не клинический диагноз, а конкретные изменения в эмоциональной и когнитивной сфере, которые могут отражать ранние и незаметные процессы в мозге. 


